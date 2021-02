'¿Qué les dan en Torreón que son tan talentosos?', dice Itatí Cantoral

Muchos famosos se han expresado muy bien de la Comarca Lagunera, sobre todo por su gastronomía, sin embargo, hay una actriz que alaba a la región por ser semillero de talentos y por contar con personas de muy buen corazón; se trata de Itatí Cantoral.

Itatí ha hecho grandes amigos en La Laguna, como el actor Raúl Méndez, y no se diga su padre, el fallecido don Raúl Méndez, quien se volvió prácticamente un papá para la también cantante en los últimos años.

"He hecho grandes amistades en Torreón, en La Laguna, como Raúl; yo quería mucho a su papá, que en paz descanse. Como se sabe, don Raúl murió de COVID-19 al igual que mi madre (Itatí Zucchi).

"Yo lo conocí justamente cuando murió mi papá (Roberto Cantoral), y se volvió como un padre para mí y para otros artistas. Él era divino, elocuente y, sin duda, fue una gran persona", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

A través de una charla vía Zoom, Cantoral de igual manera elogió el potencial de los habitantes de la Comarca, no solo en la industria del entretenimiento, sino también en otros ámbitos; tan es así que dijo "me voy a ir a Torreón a procrear".

"Oigan, ¿pues qué les dan en Torreón que son tan talentosos? Ahí están de ejemplo Pablo Montero, Carlos Ferro y mi Carmelita Salinas, la más hermosa, con quien trabajé en varios proyectos, como Aventurera. No hay duda de que Torreón está padrísimo".

La charla con Cantoral, la cual tuvo lugar desde su casa mientras desayunaba unos chilaquiles un tanto picosos -según confesó- en su sala, se dio para hablar del gran final de La mexicana y el güero, este domingo a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas.

"Me siento contenta, no saben lo bien que me la pasé con mis compañeros de reparto, como Juan Soler, Irán Castillo, Mónica Zamora, Pato Castillo o Luis Roberto Guzmán, con quien me reencontré después de trabajar en la puesta en escena Cabaret".

La artista comentó que jamás olvidará La mexicana y el güero por su contenido de tragicomedia y porque fue de las primeras producciones que realizó Televisa cuando la pandemia recién comenzaba en México. Trabajar en esta producción le ayudó también a sobrellevar la muerte de su madre.

"Hoy en día es normal andar con cubrebocas y gel antibacterial, pero nosotros comenzamos a grabar dos meses después de que la contingencia arrancó en México en marzo, todo era muy raro. Sin duda fue un reto. De igual manera, me sirvió para mantenerme ocupada tras el fallecimiento de mi mamá.

"Quiero también agradecer a actores como Jacqueline Andere, que arriesgaron su vida para que este proyecto siguiera su curso. En verdad que siempre estábamos con el pendiente de que no se contagiara alguien del reparto o del equipo de producción. El productor de esta telenovela, Nicandro Díaz, ya nos dijo que no quiere volver a hacer otra novela hasta que las vacunas se hayan aplicado".

Sencilla y a veces bromista, Itatí mencionó que en su currículum figuran bastantes personajes de cine, teatro y televisión; sin embargo, "Andrea Ibarrola Gil" -el que hace en La mexicana y el güero- se quedará en un lugar especial en su corazón.

"Me emocionó mucho encarnar a 'Andrea', es una villana y, como ustedes saben, me encanta hacer villanas. Ahora, 'Andrea', bien que mal, tiene valores, y lucha por su hija. Es una mujer liberal, una madre soltera dispuesta a todo. Ha sido un villana con tintes de comedia".

Sobre la mancuerna que hizo con Juan Soler, en el papel de "Tyler Sommers", Itatí dijo que fue "maravillosa" y calificó al argentino también de "maravilloso".

"Es un actor increíble y una persona muy noble, en verdad que él tiene mucho de su personaje. Juan, su servidora y todo el elenco estamos felices por los resultados que logró la telenovela y esperamos que no se pierdan el final este domingo".

Cantoral agradeció que producciones como La mexicana y el güero hayan podido realizarse en medio de la crisis sanitaria, ya que han podido transmitirles diversión a los televidentes entre tanta tensión y angustia.

"Hay que recurrir a leer libros, a ver series, telenovelas o películas. Hay que permanecer en nuestros hogares lo más que podamos y al estar en estos hay que mantenernos ocupados para no estar pensando que nos vaya a dar COVID-19 y el día de mañana no amanezcamos".

Por otro lado, Cantoral manifestó que espera regresar pronto al cine, tras haber hecho la película No manches Frida 2.

"Si vieran cómo disfruté hacer ese largometraje en la playa. Le quiero mandar un saludo a Marta Higareda, me trató de una manera encantadora. En verdad que sus películas están muy bien contadas, ojalá y pronto podamos volver a trabajar juntas".

Para celebrar el día de la Virgen de Guadalupe, Itatí Cantoral lanzó el 11 de diciembre pasado un video musical en homenaje a la Morenita. "Fue una experiencia muy bonita. Mi hija y yo cantamos La guadalupana, fue una manera de agradecerle todo lo que nos ha dado nuestra Patrona".

La artista confesó que tiene planes de seguir haciendo música. Desea realizar un tributo a su padre.

"Quiero producir un disco con temas de él, sin duda, la canción que m ás me gusta es El triste. La idea que traigo es hacer algo vía streaming y subir unos temas en plataformas".