No cree en la vacuna, pero sí en el dióxido

El actor, Eric del Castillo, es claro en decir que aunque ha usado el dióxido de claro, no fomentará el uso del mismo.

De igual manera, en una entrevista con el programa De primera mano, el padre de Kate y Verónica del Castillo dijo que no se pondrá la vacuna contra COVID-19.

"Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y digan lo que quieran. He visto a mucha gente, familiares míos a punto de morir que se han tomado dióxido de cloro y se han salvado.

"Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, pero yo no me vacuno, ni recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia. Estas cosas son personales y el que quiera que lo haga, es voluntad propia", dijo tajante el histrión.

El artista informó también que sus hijas consumen el dióxido porque tienen "mucha información científica" que para ellos lo avala.

Este "tratamiento alternativo" ha sido considerado por el Sector Salud, tóxico y dañino para quienes lo consumen.