Piden certidumbre en segundas dosis de vacuna contra el COVID

Ante los reclamos y preocupación del personal médico que atiende a pacientes COVID en los estados del país, distintos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) exigieron al gobierno federal certidumbre en la entrega y aplicación de las segundas dosis de vacunas para todos sus trabajadores de la salud.

En una reunión virtual que tuvieron los gobernadores con la encargada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y el secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, y el Ejecutivo de Yucatán, Mauricio Vila, transmitieron la incertidumbre que tienen médicos, enfermeras y personal de salud porque les apliquen la segunda dosis.

Esto ocurre porque muchos trabajadores de la salud han reclamado que ya pasaron o están a punto de cumplir los 21 días desde que les aplicaron la primera dosis de la vacuna y ya necesitan la segunda, por lo que los gobernadores cuestionaron qué pasaría, con bases científicas, si se excede este plazo.

Sobre esto, de acuerdo con comentarios del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que tienen la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la segunda dosis se puede aplicar hasta los 42 días después, aunque lo recomendable para México es que fuera a los 35 días, pero no perdería eficacia. Indicó:

"Si no mal recuerdo el que hizo ese comentario fue el gobernador de Guerrero [Héctor Astudillo], y él comentaba que había mucha inquietud del personal de salud, porque la primera vez se les dijo que 21 días después y lo que nos comentaron es que, según las indicaciones que se han recibido de la OMS, la segunda dosis se podría aplicar hasta 42 días después, aunque aquí en México lo ideal sería que fuera a los 35 días y esto son prácticamente dos semanas más, y esto lo comentó el doctor [López] Gatell, que se tiene la autorización de la OMS para poder aplicar hasta 42 días posteriores la segunda dosis".

"Fueron comentarios de algunos gobernadores que estaba el personal médico preguntando continuamente sobre la segunda dosis para no perder el efecto de la primera y tienen la necesidad de que se haga la segunda dosis, que debe ser a los 21 días, y que lo que se pedía era que dieran los comentarios científicos, incluyendo qué podía darse, si podía darse más allá de los 21 días y hasta los 42 días para poder darle tranquilidad al personal al que ya se le aplicó la primera dosis y que está esperando la segunda", explicó a su vez a este diario el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Mauricio Vila relató que en su entidad "hay muchísima inquietud del personal de salud respecto a cuándo va a llegar la segunda dosis, pues los sindicatos han estado en amplia comunicación con su administración y también ha habido mucha inquietud por la página del registro para la vacunación de los adultos mayores, que no está funcionando, y también de la gente, que dice: '¿Por qué no está funcionando la página'".

Ante esto, el subsecretario López-Gatell les confirmó que todo el personal de salud recibirá la segunda dosis de la vacuna, pues el próximo 15 y 22 de febrero llegarán dos embarques y serán aplicadas a todo el personal de salud; sin embargo, no reveló cuántas vacunas arribarán en esas fechas a nuestro país.

"Lo que dijeron es que entre el embarque que llegaba el 15 de febrero y el embarque del 22 iba a haber vacunas suficientes para dar la segunda dosis al personal de salud COVID. Nunca dijeron cuántas vacunas, sólo dijeron que con esos dos embarques iba a ser suficiente para poder cubrirlo", dijo Vila en entrevista.

"Garantizó [López-Gatell] que llegan las segundas dosis, o sea, que llegan las vacunas de las segundas dosis, lo que no pudo garantizar, porque dice que todavía están en revisión, es que lleguen las 700 mil o no sé cuántas iban a llegar, para empezar a aplicarle también ya a la gente de edad mayor; lo que sí garantizó es la segunda dosis", reforzó a su vez Carlos Joaquín González.

CERTIDUMBRE

En este contexto, Carlos Joaquín indicó que, además de que López-Gatell no pudo confirmar el número de vacunas que llegarán en febrero, también hay incertidumbre por la llegada de las aproximadamente 700 mil vacunas, que se empezarían a aplicar a partir del 1 de marzo a los adultos mayores de 60 años.

"No quedo tranquilo porque no hay garantías totales ni fechas concretas. Estamos hablando de posibilidades de tiempo, van a llegar el 15 [de febrero] las segundas dosis, pero no sabemos exactamente cuántas. Posteriormente van a estar las de AstraZeneca, pero no tenemos la fecha exacta del inicio de uso de AstraZeneca; van a llegar las Sputnik, pero todavía no hay calendarios de llegada de Sputnik; entonces, pues evidentemente hoy no hay una garantía en cuanto a las fechas", dijo Joaquín González.

"Sí, coincido [en que no hay certeza]. Lo que nos dijeron el día de hoy es que estos son calendarios tentativos y que dependen al 100% de las llegadas de las vacunas, y ya vimos que esto ha tenido retrasos, no sólo en México, sino en distintas partes del mundo", aseguró Mauricio Vila.

El mandatario de Yucatán pidió cerrar filas y trabajar coordinadamente para que el Programa Nacional de Vacunación salga lo mejor posible. "Evidentemente, sí existe incertidumbre de la llegada de las vacunas, sabemos también los problemas que ha habido a nivel mundial y no es exclusivo de México, y ojalá que las vacunas lleguen pronto y que pronto todos podamos tener la certidumbre que todos deseamos", dijo.

Ambos gobernadores coincidieron en que la ausencia de vacunas ya provocó un retraso en el Plan Nacional de Vacunación establecido por el gobierno federal, pues al principio se tenía programado que al final del mes de enero se tendría vacunado a todo el personal de salud y a partir del 1 de febrero iniciaría la de los adultos mayores.

Sin embargo, la falta de vacunas provocó que las fechas se recorrieran.