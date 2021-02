Permiten acceso a director del ISSSTE en Torreón

Ayer jueves se permitió el acceso a sus oficinas a Alejandro Gómez Alvarado, director del Hospital General del ISSSTE "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón pero se dio a conocer que quedaría firmado ante un notario público que la base trabajadora que protesta en su contra daría un plazo de tres días hábiles para que alguna autoridad federal del instituto acuda a la clínica a resolver la problemática. De lo contrario, amagan con volver a impedirle el paso a su lugar de trabajo.

El delegado local de la Sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Salvador Sepúlveda Zamarripa, dijo que el acta ante el notario público se firmará ayer y agregó que el acuerdo se tomó antier por la noche después de la visita que hizo al hospital el Órgano Interno de Control de la zona Norte.

No obstante, añadió que a quien no se le permitirá el ingreso al edificio será a Miguel Ángel Calderón Caldera y a María Guadalupe Díaz Castañeda que se ostentan como administrador y subdirectora médica pero que según el delegado sindical, venció su contrato laboral y ya no cuentan con un nombramiento vigente. "Y si no vienen a resolver esto a nivel nacional por parte de la autoridad y el Sindicato en un plazo de tres días, entonces el señor (el director) se va a retirar, es el acuerdo al que llegamos. Primero le habían dicho que 10 días pero no estuvimos de acuerdo y al final quedaron tres días, y en esos tres días quedamos también en que no va a levantar actas ni a tomar represalias", afirmó.

Zamarripa comentó que una vez que se tomara nota tal acuerdo, se analizaría si sigue el plantón al exterior de la clínica, donde se mantiene un toldo, una casa de campaña y lonas de protesta por parte de la base trabajadora.

Cabe hacer mención que el pasado miércoles por la noche, el Órgano Interno de Control dialogó con las partes involucradas e informó que indagará los expedientes que contienen las presuntas irregularidades hasta su conclusión.

Los señalamientos y acusaciones entre el personal y el director versan en una supuesta falta de transparencia en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 así como en irregularidades administrativas relacionadas con contratos de sustitución y cobrar a no derechohabientes por prestar servicio en el ISSSTE. Además de malos tratos, hostigamiento y represión, entre otros.

Enfrentamiento

Inconformidades en el hospital. * La protesta en el ISSSTE inició el pasado lunes 25 de enero y desde entonces se han hecho señalamientos y acusaciones entre el director y un grupo de trabajadores. * Hay lonas de inconformidad en el exterior de la clínica y no se ha llegado a un acuerdo. * El Hospital General del ISSSTE está reconvertido actualmente para brindar atención a enfermos con sospecha y confirmados de COVID-19.