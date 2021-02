Vecinos se quejan de 'eterna' laguna de aguas negras en Gómez Palacio

Vecinos de las colonias Doroteo Arango y Carlos Herrera se quejaron amargamente del estado en el que durante muchos años han vivido, principalmente por un grave problema de brote de aguas negras.

Las aguas del drenaje inundan básicamente es toda la calle Segunda de Abril en su confluencia con la avenida Independencia, misma que divide a ambas colonias, la Doroteo Arango y la Carlos Herrera.

Toda esta zona, ubicada a 12 cuadras de la Presidencia Municipal (entre Madero y Vergel) es casi intransitable tanto para vehículos como para peatones además de que los fétidos olores convierten el lugar en un foco de infección para todos los habitantes.

La zona repleta de aguas negras es justo la vialidad que está a un lado de donde se quedan los militares.

En el lugar ya es un lodazal además porque no hay pavimento.

Otro problema es que las tapas de las alcantarillas que hay están flojas, se mueven y los conductores de los pocos autos que se aventuran a transitar suelen tener accidentes en los neumáticos por esta causa, explican los colonos.

Uno, de los vecinos, Cuauhtémoc Pérez, quien vive en el #635 de la Segunda Abril, expone que llevan mucho tiempo con este problema y que nunca se ha resuelto de fondo, pues solo mandan un camión a destapar y al día siguiente las aguas negras vuelven a brotar, ya que al parecer existe un grave problema con la tubería o colectores.

"En una ocasión yo personalmente le dije a la señora Lety Herrera, que teníamos esta situación que es muy grave, no sabemos si andaría de genio pero a mí me dijo en mi cara que ese no era su problema, entonces, yo pregunto, si no es del Municipio ¿entonces de quién?, ¿quién nos resuelve?, Nosotros ya estamos muy decepcionados de que todos son iguales, llegan a la presidencia y no nos resuelven", dijo Brenda, otra vecina.

Para Don Hilario, un pensionado, que repara lavadoras en su hogar de la esquina de Independencia y Segunda de Abril, se trata de un problema añejo que ninguna autoridad ha resuelto hasta el momento. "Este problema lo hemos tenido siempre, pero principalmente de 4 años para acá es cuando siempre estamos así, estamos cansados, yo que vivo en la esquina donde está todo esto imagínese, a la hora de la comida es un asco. Así vivimos", dijo.

Las aguas negras brotan no solo de las alcantarillas sino también de la nave que se ubica en el sector. Cuando llueve, dicen, todo se inunda y se mezclan las aguas.