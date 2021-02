'Otro marihuano igual que Trejo', dice Alfredo Adame del 'Rey Grupero'

El actor Alfredo Adame está seguro de que ni su carrera política ni su nuevo programa en YouTube se verán manchados en lo absoluto por las acusaciones de Luis Alberto Ordaz conocido como Rey Grupero, quien lo acuso de amenazarlo.

"Yo tengo un prestigio, un reconocimiento de la gente y una trayectoria de 33 años y una vida en la que me he conducido como un hombre decente, educado, trabajador, con valores. Incuestionable mi prestigio, mi trabajo, mi éxito, mi triunfo", dice en entrevista con.

"Lo último que ha pasado en los últimos dos años, todos estos pleitos son gente que quiere colgarse de mi fama".

¿Cuál fue el conflicto? Después de que el Rey Grupero presentara una denuncia ciudadana contra el cirujano Juan José Duque por "estropear la cara de las mujeres", Adame salió en la defensa del médico (con quien se ha atendido) y se puso en contacto con el youtuber.

"La semana pasada mi productor de YouTube llega y me enseña un video que sube esta persona que se hace llamar el Rey Grupero que no es otra cosa más que un zángano, haragán que no sirve para nada, no tiene prestigio. Nadie lo conocía hasta que le estrelló un pastel a Alfredo Adame y se hizo novio de Cynthia Klitbo para usarla y hacerse más famoso...".

"Mi productor me enseña un video vulgar donde dice que el doctor es un asesino, misógino, que su función es maltratar a las mujeres y echarles a perder la cara y saca unos testimonios de una venezolana que se llama Carolina Carbajal y dije 'esto es difamatorio'".

Adame señala que cuando habló con el doctor éste le explicó que algunas fotos que aparecían en el video eran en realidad de un médico de Tijuana que le había hecho daño a muchas personas. Además, Duque le explicó que una de las mujeres que lo acusan era la amante de su socio quien intentó extorsionarlo anteriormente.

La llamada que Adame tuvo con Ordaz fue grabada por este último y compartida en redes; es por ese audio que el Rey Grupero denunció que fue amenazado por Adame.

"'Le dije 'creo que te estás equivocando y te quiero decir una cosa, el doctor es un hombre muy poderoso y te va a romper el hocico, es un hombre muy poderoso económicamente y te lo digo en sentido figurado, tiene un bufete de abogados y te van a meter a la cárcel, entonces yo más bien digo que te estás metiendo en un asunto que ni es tuyo ni tienes pruebas'".

El conductor cuestiona si aquellos que han escuchado el video que compartió el Rey Grupero ven en él alguna amenaza.

"¿Escucharon alguna amenaza donde yo le diga 'te voy a matar, te voy a romper el hocico, te voy a golpear'? Lo que quiere son sus cinco minutos de fama conmigo, mis reflectores para hacerse famoso como Carlos Trejo, Susana Quintana, Rocío Banquels, Laura Zapata, Bozo... toda esta bola de gente".

Además de acuerdo con Adame el doctor Duque ya presentó una demanda contra el Rey Grupero de la que darán más detalles la próxima semana en una conferencia.

"El doctor fue a la Procuraduría y solicitó una carta de antecedentes no penales y de si tenía alguna denuncia o demanda y no tiene nada y se puso a investigar al Rey Grupero y las otras dos mujeres y su bufet de abogados ya metió ayer la demanda y vamos a esperar a que proceda", explica Adame.

"Dice que me demandó… pero no sé si ya la presentó; lo que pasa es que no tiene pruebas de nada, presenta demandas sin absolutamente una prueba".

A través de la cuenta de Instagram del Rey Grupero, el "youtuber" ha compartido videos de la llamada que tuvo con Adame. En el más reciente publicado hace 11 horas comparte un audio de Alfredo y lo acompaña por un texto donde dice "creo que te equivocaste de persona".

"Este es otro marihuano igual que Trejo y tiene mucha cola que le pisen porque ya le empezaron a rascar. Es un pobre diablo que va y presenta demandas sin ninguna prueba porque la que presentó al doctor sólo dice que lo va a denunciar por daño a las mujeres y misoginia. La verdad de las cosas es que a mí hasta risa me da; si tú vas a un lugar llevas pruebas".

"El doctor va a proceder y ahí hay dos intentos de extorsión, daño patrimonial y moral".