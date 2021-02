''Bibi' no sería pro-vida, lee, se informa', dice Regina Blandón

"Claro que no. 'Bibi' siempre investiga, lee, se informa", escribió Blandón para contestarle a un usuario de Twitter.

"Una persona 'pro-vida' no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales", compartió.

Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales. https://t.co/UFQ0KRWQFY