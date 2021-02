Acusan a hospital del ISSSTE Torreón de mala calidad en servicios

La Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Coahuila colocó una lona de protesta en el Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE de Torreón para denunciar insatisfacción de sus afiliados al solicitar un servicio o gestión relacionada con dicha institución.

El secretario general, José Manuel Riverol Duarte, dijo que se desmarca de la manifestación que inició hace 10 días en esta clínica un grupo de trabajadores de la sección XI del Sindicato del ISSSTE (SNTISSSTE) y asegura que la organización que representa ya tenía pensado protestar pero que "me ganaron, yo tenía programado hacer esa protesta por parte del gremio, de nosotros, una protesta cuidando todas las formas con respeto a las medidas de seguridad y la sana distancia, pero no lo hice por no amontonar gente ahí afuera, no lo hice yo por eso pero yo ya se lo había anunciado hasta al mismo doctor (Alejandro) Gómez Alvarado (director de la clínica)".

El líder sindical insistió en que la Sección 87 se declara independiente del movimiento laboral en el ISSSTE y que respeta la autonomía de ese Sindicato. Añadió que aunque ya se había dialogado con el director general de este hospital no se ha tenido una respuesta para solucionar las quejas del personal de la Secretaría de Salud que es derechohabiente del instituto.

Riverol Duarte aseguró que cuenta con más del 75 por ciento de las firmas de los trabajadores sindicalizados que componen la Sección 87 y que protestan por la mala calidad en el servicio que reciben en el ISSSTE.

Citó que entre las inconformidades de sus agremiados está la infraestructura deficiente en esta clínica, poca solución a las demandas de salud como la subrogación de estudios médicos y los trámites de incapacidades totales y permanentes, entre otros.

"No hay mucha vuelta de hoja, no queremos hacer leña del árbol caído, ahí hay un conflicto donde están los compañeros trabajadores (del ISSSTE) y nosotros no vamos a ir a aglomerarnos, pero estamos nosotros presentes con una protesta por la mala calidad", declaró Riverol Duarte y detalló que la Sección 187 cuenta con 1,350 agremiados.

La lona del personal sindicalizado de la Secretaría de Salud en La Laguna se encuentra a un costado de otra pancarta que colocó la Sección XI del SNTISSSTE que tiene la leyenda de "Los trabajadores de este hospital 'Dr. Francisco Galindo Chávez' exigimos la intervención inmediata del director general Luis Antonio Ramírez Pineda para destituir al cuerpo de Gobierno de este instituto".