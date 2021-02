Natasha revela que sufrió de abuso

En los últimos meses, celebridades han 'alzado su voz' para relatar las experiencias de abuso sexual, acoso y violencia de género para crear un movimiento sin miedo para que otras mujeres también se expresen y denuncien. Recién, fue Natasha Dupeyrón quien tomó sus redes sociales para hablar de su experiencia. La pronunciada feminista relató que hace unos días fue invitada a formar parte de un tema musical sobre el movimiento con otras mujeres de otras partes del mundo, al cual accedió gustosa.

Sin embargo, se mostró desanimada al empezar el proyecto, pues no quería aprenderse la letra, ni grabar el tema, pues tuvo una incongruencia emocional con su vida y el movimiento.

"Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir y fui con la mejor actitud porque es 8un movimiento que amo, pero tenía este movimiento extraño, empecé a cantar la canción, las partes que me tocaban y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme", dijo

"El punto es que la frase era 'No nos vamos a callar' y se repetía, mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me sentía identificada".