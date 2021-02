Impactará alza de peaje en Supercarretera

El incremento en el costo del peaje de la supercarretera Durango-Mazatlán traerá un incremento en el costo de la cadena de producción.

Mauricio Holguín Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, advirtió que cada vez que se presenta un incremento de algún tipo en peajes o en los combustibles, se presenta un impacto en la actividad comercial.

"Existe el inicio de una cadena y sabemos que esto disfraza muchas veces una inflación que poco a poco se va dando, de la cual el Gobierno Federal tanto habla que no se iba a dar", dijo el empresario local.

Añadió que aunque se trata de un aumento del tres por ciento en el costo del peaje de la "súper", resulta complejo por tratarse de un año relevante en el sector comercial por la importancia de buscar una recuperación económica tras la crisis generada en el 2020, pero que elevar el precio del uso de la rúa generará que se eleve el costo de la cadena de producción.

HAY CONDICIONES

El dirigente de la Canaco en Durango también se refirió a la urgencia que tienen los empresarios de los giros nocturnos, y consideró que hay estructuras ya elaboradas que podrían permitir la apertura de bares.

"Para nosotros es muy importante el dejarnos trabajar. Hemos sido un factor que ha cumplido con todas las reglas desde el principio, sabemos que la situación se ha relajado mucho, entró el año y la gente piensa que la pandemia se acabó cuando no es así", mencionó.

Dijo que los comercios formalmente establecidos tienen la capacidad de operar, por lo que hay estructuras negociando para que los bares se puedan abrir con condiciones de seguridad para evitar contagios de Covid-19, los cuales se dan en las fiestas privadas.

PIDEN CONSIDERAR TARIFA

La Durango-Mazatlán es la autopista más cara de México y su costo no se justifica ante la reducción de la economía, consideró el diputado local David Ramos Zepeda, quien lamentó que con el aumento del tres por ciento se va a inhibir el turismo y las inversiones en la entidad.

"Es lamentable ese incremento de la tarifa y no es justificable ante un decrecimiento de la economía del ocho por ciento", enfatizó.

En tal sentido, opinó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) debe reconsiderar las tarifas ya que las condiciones de la supercarretera no están a la altura, "se debe cobrar por lo que están ofreciendo, todos sabemos el estado en el que se encuentra la autopista y yo creo que no corresponde a la tarifa que nos están cobrando, es una carretera muy cara que de poco nos sirve para el desarrollo de Durango", agregó.

Además de la falta de servicios, señaló la gran cantidad de accidentes que se registran en las rampas para frenado y las malas condiciones de la carpeta asfáltica, "no puede ser posible que en diciembre se tenga que estar cerrando porque a nadie en SCT se le ocurre echarle sal para que no se congele la carretera, los servicios no corresponden a las tarifas que se pagan", reiteró.