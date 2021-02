Alertan por venta ilegal de vacuna

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la venta ilegal de la vacuna contra COVID-19 de la empresa AstraZeneca y reiteró que hasta el momento la farmacéutica no ha firmado ningún convenio con ninguna empresa privada para que sea intermediaria en la venta de sus vacunas en México.

"La aplicación del biológico es gratuita y solo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Cualquier vacuna contra CCOVID-19 a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia", señaló la Cofepris.

El organismo indicó que en caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, SA de CV, no deberá adquirirla, dado que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa AstraZeneca no reconoce a ningún intermediario para este fin.