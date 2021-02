Suspenden aprehensión contra Alonso Ancira por lavado

Pese a que un juez federal ordenó frenar la aprehensión de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), por el caso de Agro Nitrogenados, el empresario deberá comparecer a la audiencia inicial esta misma noche.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó audiencia al juez de control del Reclusorio Norte en la que buscará acusar al empresario de "lavado" de dinero.

El juez de control fijó las 19:30 horas de este miércoles para audiencia en la que la FGR presentará al empresario quien arribó esta tarde a México, proveniente de España.

Esto, a pesar de que el Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión al empresario en la que precisó que no debe ser privado de su libertad, siempre y cuando pague una garantía por 50 mil pesos.

La FGR no ha sido notificada de la resolución del juez de amparo y aunque faltan pocos minutos para que inicie la audiencia, Ancira Elizondo permanece retenido en el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Abogado descarta que Ancira pise la cárcel

El abogado del empresario, Alonso Ancira Elizondo, José Luis Castañeda Benítez, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de no permitir notificarle que su cliente cuenta con una suspensión provisional contra la ejecución de la orden de aprehensión por el delito de "lavado" de dinero en el caso de Emilio Lozoya, que se le imputa.

Entrevistado afuera del Hangar de la FGR, porque no se le ha permitido la entrada para ver a su cliente, el litigante se quejó de que no lo han podido recibir para notificar al Ministerio Público Federal que este miércoles el juez Segundo de Distrito de Amparo de la Ciudad de México emitió una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, "toda vez que no es un delito grave que merezca una prisión preventiva oficiosa".

"Hemos intentado toda la tarde que nos reciban para notificar con las personas que correspondan, pero desde las 16:00 horas que lleguemos no nos han querido recibir", indicó.

Castañeda Benítez afirmó que la FGR debe acatar la suspensión provisional, por lo que descartó que Ancira Elizondo pise la cárcel.

La Fiscalía General de la República solicitó al juez de Control del Reclusorio Norte que la audiencia contra el empresario para las 19:30 horas.

Llega a México avión que traslada a Ancira

Este miércoles aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el avión de la Fiscalía General de la República (FGR), que extraditó al empresario Alonso Ancira Elizondo.

El gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al empresario, acusado del delito de lavado de dinero, confirmó la Fiscalía General de la República.

Ancira Elizondo salió la mañana (madrugada en México) de este miércoles de la cárcel de Palma de Mallorca, para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República

Al llegar a territorio mexicano, Ancira Elizondo llegó al Hangar de la FGR donde fue revisado por médicos para certificar el estado de salud en el que llegó.

Además se encuentra acompañado de su equipo de abogados. Se prevé que sea trasladado al Reclusorio Norte de la capital del país, para ser presentado ante el juez que lo requiere.