Para entender a los norteños

Si usted se da una vuelta por allá por Los Herrera, el pueblo donde nació el Piporro, o por Marín, Allende, Cadereyta, Doctor González, o alguno de esos pueblos de Nuevo León, procure platicar con la gente de ahí. La va a pasar muy bien porque es gente muy amistosa e ingeniosa y tiene una particular manera de hablar o tal vez debo decir que tiene una forma especial de darle forma y sentido a ciertas palabras o expresiones.

Pudiera darse el caso de que algunas de estas palabras sean extrañas para usted, especialmente si no es norteño. Puede ser que no comprenda el estilo de cómo se usa el lenguaje en este jirón norteño, así que le voy a dar algunos "nortes", es decir, algunas pistas que le podrán aclarar mucho de lo que le digan. Tal vez no sean vocablos de uso exclusivo en la región, pero por si acaso, tome en cuenta que si ve que una señora le dice cabezudo a su chamaco, no es que le esté diciendo que tenga la cabeza grande sino que es muy terco y desobediente.

Es muy probable que oiga que una señora le diga a otra: "¡Adió, comadre!" Y se preguntará qué significa eso de "adió" o de donde viene. Pues no sé de donde salió pero lo que sí sé es que "adió" equivale a "¿a poco?" "Fíjese comadre, ¿qué cree? Pos que el viejo de Doña Lala la dejó". Y la comadre muy sorprendida exclamará: "¿Adió?"

Y luego seguirá diciendo: "Fíjese que ese hombre siempre me pareció que era muy afrentoso (es decir, presumido o imprudente) pero ánimas que regrese porque Doña Lalita ¿qué va a hacer sin él?" donde la expresión "ánimas" es una invocación de auxilio que se le hace a las ánimas, es decir a las almas del purgatorio para que suceda lo que se desea.

En esos lugares, un tipo muy birriondo es un sujeto muy libidinoso con constante apetito sexual y un baro es un peso de billete o de moneda, aclarando que el vocablo baro no tiene nada que ver con los "bares" que sirven para medir la presión atmosférica.

La calandria es un ave parecida a la alondra, pero en esta región norteña una calandria puede ser un carruaje muy adornado tirado por caballos que hacía recorridos románticos por las calles del antiguo Monterrey. También la calandria podía ser una unidad móvil granadera que servía para recoger borrachos y delincuentes que deambulaban por la calle y llevarlos a la "Demarcación de Policía".

En el futbol y otros deportes un "cachirul" es un jugador ilegal, pero para las señoras de esta región norteña, el cachirul es una peineta con la que se sostienen y adornan el cabello recogido en forma de chongo.

Al alcalde de mi pueblo lo acusaban de ser muy "cantiado" es decir, que era parcial en sus decisiones y con ello procuraba favorecer a sus parientes y amigos.

ME PREGUNTA:

Manuel López: ¿por qué se dice "¡salud!" cuando estornudamos?

LE RESPONDO:

Una persona que estornuda se supone que está enferma, que tiene un resfriado y por eso le deseamos que se alivie, que recupere la salud.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Dime lo que crees ser y te diré lo que no eres.