Se agrava desabasto de agua potable en Lerdo

El "histórico" problema de desabasto de agua como se consideró al inicio de la actual administración municipal no solo no se terminó sino que se ha ido agravando en los últimos meses en Lerdo. Las causas han sido varias, de acuerdo con la información proporcionada mediante comunicados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) ya que su titular, Julio Casas Campos, no atendió la solicitud de entrevista para conocer al detalle la problemática generada.

Algunas de las justificaciones presentadas por el organismo en diferentes periodos a la comunidad que sufre por falta de agua potable en sus hogares fueron una válvula de rebombeo descompuesta, la disminución de los niveles en los pozos abastecedores y que los ventarrones causaron fallas en el suministro de energía eléctrica.

Este problema no es reciente y no se ha podido resolver desde hace meses por parte de la presente administración municipal, el cual se ha ido agravando.

En mayo, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, aseguró que el problema de desabasto de agua que sufrían las colonias del norponiente de la ciudad terminaría "a más tardar" en 15 días. En este sector habitan más de 30 mil lerdenses en fraccionamentos que, según el alcalde, crecieron sin ningún orden.

El tiempo pasó y hoy en día el mismo sector sigue sufriendo por la falta de agua, tanto que el Sapal implementó un sistema de tandeo a inicios de este 2021 entre las colonias del norponiente y del oriente para tener servicio "un día sí y otro no". La mecánica continúa.

Las colonias afectadas son, en el oriente: Estación Río Nazas, San Carlos, Carlos Real, Álvaro Obregón, San Luis del Alto, Laguneta, Villa de Guadalupe, La Carpa, Polvorín, La Rinconada; y en el norponiente: fraccionamiento Los Reyes, cerrada Los Reyes, Villa Canterías, Las Huertas I y II, Castilagua, Carmen Carrión, San Felipe, Los Molinos, Acacias, San Fernando, Lucio Cabañas, José Revueltas, Simón Zamora, colonia Los Ángeles, Rosario, Los Huizaches y San Carlos.

En la primera sesión de Cabildo y luego de varias semanas de desconocer lo que sucedía, el regidor por Acción Nacional (PAN), Ángel Luna Puente, cuestionó el problema, ya que el Sapal no había informado de las fallas. Fue el alcalde Homero Martínez quien explicó que se trataba de una falla en el rebombeo Los Reyes, causada por los bajos niveles de extracción de tres pozos abastecedores. En aquella ocasión se dijo que se atenderían los pozos 5, 6 y 7 para mejorar la extracción y con ello terminar con el problema de falta de agua.

LOS TRABAJOS REALIZADOS

En el mes de mayo, Martínez Cabrera aseguró que con la puesta en marcha del pozo Raymundo se terminarían los constantes problemas de desabasto de agua en la zona norponiente, los cuales se mantienen. En aquella ocasión, el edil declaró: "desafortunadamente la planeación en el tema hidráulico no ha sido la adecuada, no se han metido las líneas suficientes con la capacidad para poder abastecer el número de población que tenemos en ese sector, debemos tener desde 25 a 30 mil habitantes, ahorita lo que estamos haciendo es echar a jalar un pozo aquí en el área de Raymundo, el aforo nos está dando 50 litros por segundo y eso va abastecer el norponiente de la ciudad".

En esa misma ocasión, Martínez también dio a conocer el arranque del rebombeo Los Reyes para atender a la misma zona. "El rebombeo en el fraccionamiento Los Reyes que permitirá tener más potencia y llegue el agua hasta el último fraccionamiento del municipio, el lunes y martes ya estaremos echando a funcionar el pozo y el rebombeo, nos tardaremos entre 8 y 10 días y máximo en 15 días debe tener suficiente agua todo el norponiente de la ciudad".

Para el mes de junio, el presidente municipal puso en marcha dos obras con las que también prometía terminar con el problema de falta de agua.

Con una inversión cercana a 1 millón y medio de pesos se rehabilitó el rebombeo Los Reyes y el pozo de extracción en el Valle de Nazareno. Con el rebombeo se "presumía" que terminarían con siete años de problemas de desabasto causado presuntamente por la expansión de los habitantes en ese sector.

Para el mes siguiente se puso en marcha una nueva obra para terminar con el "eterno" problema de desabasto del mismo sector: el norponiente de la ciudad.

La tarde del 2 de julio del 2020, el alcalde Homero Martínez Cabrera, acompañado del gobernador José Rosas Aispuro Torres, pusieron en marcha la construcción de un megatanque en el fraccionamiento "Las Acacias". En la obra se contó con una mezcla de recursos del Gobierno del Estado y Municipio por el orden de los 9 millones 428 mil 377.72 pesos , dentro del convenio de infraestructura de agua potable con la Secretaría del Bienestar Social del Estado de Durango (Sebised).

La obra consistía en el equipamiento del sistema de agua potable a través de un tanque de regularización (1,800 metros cúbicos) con un tanque de vidrio fusionado al acero, techo geodésico auto portante, con entrada hombre en techo e inferior, escalera marina, jaula de seguridad de acero y plataforma galvanizada con riel de seguridad, diámetro de 15.50 metros y altura de 10.20 metros.

Las autoridades explicaron que el megatanque contendría 1,800 metros cúbicos de agua para almacenar, lo que evitaría que el agua no faltara en sus casas, lo cual solo quedó en promesas.

ANUNCIAN MÁS OBRAS PARA EL MISMO SECTOR

La semana pasada, el Ayuntamiento de Lerdo, a través del director de Obras Públicas, Juan Antonio Sánchez, anunció que se ejercerían recursos del desaparecido Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender el problema del agua.

Como se informó, el Municipio deberá ejercer el recurso del Fonden para la rehabilitación de tres pozos y la perforación de uno nuevo en el municipio. Los recursos se aprobaron en el 2020 tras la declaratoria de sequía que solicitó el Gobierno del Estado de Durango.

El titular de Obras Públicas explicó que fueron 60 millones de pesos los que se etiquetaron para atender la sequía en la entidad, de los cuales cerca de un 50 por ciento podría ejercerse en el municipio debido al índice de población. Otros municipios beneficiados son Mapimí y San Pedro del Gallo.

Se explicó que en una visita que realizó el personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED), verificaron las áreas donde se localizan los pozos que se habrán de rehabilitar.

"Hicimos la visita con la gente de Conagua y CAED, cuatro pozos, lo que es El Acacias, otro rehabilitación 5 de Mayo, otro de la Campana y otro en Nazareno, son lo que se autorizó", dijo Sánchez.

De acuerdo con el funcionario, con la visita el personal de la Conagua constató que el nivel de extracción de los pozos abastecedores bajaron de forma considerable y declaró que los recursos que fueron etiquetados por parte del Gobierno federal habrán de ejercerse en este 2021.

PIDEN INFORMACIÓN

Recientemente, el regidor Ángel Luna indicó que al momento no se ha logrado encontrar la manera de solucionar el problema, mientras tanto las familias, además de no contar con información de lo que verdaderamente sucede, no cuentan con el servicio de agua potable.

"El gran problema de este asunto no es que se hayan descompuesto las bombas u otra parte, el gran problema es que no han encontrado la manera de solucionarse a la brevedad y de informar a la sociedad", dijo el edil, quien en la pasada sesión ordinaria de Cabildo sugirió que si el titular de Sapal, Julio Casas Campos, no puede o no sabe dar solución al problema, "que se le cambie".

El jueves de la semana pasada, a fin de conocer al detalle la problemática, una comisión de ciudadanos acudió al Sapal para entrevistarse con Casas Campos, quien se comprometió a atenderlos el próximo viernes 5 de febrero.

Georgina Solorio, presidenta de la asociación Lerdo Próspero, acompañada por un grupo de ciudadanos, fue la que acudió a las oficinas del sistema.

"Queríamos que nos explicaran muchas cosas, como ciudadanos tenemos derecho a recibir una explicación técnica y la cuestión de inversión porque van a recibir un apoyo del Fonden para rehabilitar pozos, tenemos antecedentes de que administraciones anteriores han aplicado cerca de 300 millones de pesos en lo mismo", explicó Solorio.

La inquietud de los ciudadanos nace ante el anuncio de inversiones a los mismos rubros y el problema sigue.

Sufren por agua

Sectores afectados.

* Al oriente: Estación Río Nazas, San Carlos, Carlos Real, Álvaro Obregón, San Luis del Alto, Laguneta, Villa de Guadalupe, La Carpa, Polvorín, La Rinconada.

* En el norponiente: fraccionamiento Los Reyes, cerrada Los Reyes, Villa Canterías, Las Huertas I y II, Castilagua, Carmen Carrión, San Felipe, Los Molinos, Acacias, San Fernando, Lucio Cabañas, José Revueltas, Simón Zamora, colonia Los Ángeles, Rosario, Los Huizaches y San Carlos.

* Recientemente: Quintas Lerdo, Quintas Lerdo II, Residencial Quintas Lerdo, Los Laureles, Ampliación Laureles y Los Sauces.