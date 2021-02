Iniciativa para eliminar nacionalidad para ser legislador sin aval de Morena: Monreal

La iniciativa del senador Martí Batres Guadarrama para eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para poder ser electo como legislador, no cuenta con el aval del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

El coordinador morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal Ávila, dijo en conferencia de prensa que no conoce la iniciativa, pero tampoco cuenta con la aprobación del grupo mayoritario.

"No conozco la iniciativa; obviamente no tiene el aval del grupo", dijo.

"No tengo opinión. No tengo opinión porque no conozco la iniciativa, pero voy a tratar de hablar con el senador Martí y voy a tratar de hablar con todo el Grupo para que actuemos".

Hasta este momento el senador Batres Guadarrama está en su derecho de presentar las iniciativas que considere convenientes. Explicó que le tocará dirigir la discusión del tema luego de haber sido nombrado presidente de la comisión de Puntos Constitucionales.

El senador Martí Batres Guadarrama (Morena) presentó una iniciativa de Ley para eliminar el requisito de ser mexicano de nacimiento para ser diputado federal o senador de la República.

"Mantener vigente el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser diputado/a federal o senador/a de la República resulta inconstitucional y discriminatorio, razón por la cual proponemos eliminar tal requisito".

"Con la aprobación de la presente iniciativa, abrimos la oportunidad a todas aquellas personas valiosas que quisieran ocupar dichos cargos aún sin ser mexicanos por nacimiento".