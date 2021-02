NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Con el propósito de fomentar la lectura en la familia, pero sobre todo en los niños, Tatiana se une a la escritora Monserrat Curriel para la publicación de un libro, que está lleno de valores como el respeto y el agradecimiento, comenta la cantante.

“Luego se dice que no hay tiempo para leer un libro, pero para leer el celular sí tenemos tiempo; creo que tenemos que actualizarnos, a lo mejor no podemos ir a comprar un libro o no tenemos tiempo de ir a una biblioteca como antes pero (gracia a la tecnología) ya lo tienes al alcance de la mano y hay que aprovechar esa herramienta para tener los audiolibros y aprovecharlos o buscarlos, porque ahorita ya en Internet encuentras todo”, indica Tatiana a los medios de comunicación.

“Creo que debemos fomentar la lectura y no nada más la de chismes o de revistas sino la lectura interesante, como la historia de este libro”, replica.

En “Sarita Libúh y el misterio después del puente”, la cantante le da vida al personaje de Claudine, quien además de promover valores, deja algunas enseñanzas, explica la intérprete.“Los valores son el respeto a los seres humanos, a las diferencias, no importa de grandes o pequeños, también el agradecimiento que es algo importante que me han inculcado desde que era niña”, expresa.

“La frase que dice mi personaje Claudine es: ‘Deja de decir que no puedo y hazlo’, y esa es una frase que me decía mi mamá mucho y hasta la fecha me dice: ‘Haciendo y diciendo’, porque de qué sirve que te quejes de que tienes que hacer las cosas, es mejor hacerlo”, ahonda.

Por otro lado, además de invitar a que los padres incentiven la lectura en los niños, desearía que estén más atentos al contenido de redes sociales que dejan ver a sus hijos, debido a que no todo es apto para los niños.

“Creo que es importante que los papás no dejen tan abiertas las redes sociales a los niños, que haya un cierto tipo de control, porque ahora tienen toda la información en la palma de su mano, antes para ver algo de acuerdo a tu edad, tenías que irte a escondidas, creo que es importante que los niños sigan siendo niños el mayor tiempo posible y que no se hagan adultos antes de tiempo y no vivan cosas antes de su edad, por eso me encantó la idea y la historia de este libro”, señala.

La escritora costarricense Monserrat Curriel, por su parte, explicó que empezó a escribir la historia sin pensar en publicarla sino que fue una manera de salir de una depresión, por ello se enfocó en una historia llena de magia y luz.