Hallan inconsistencias en cuentas 2019

La Auditoria Superior del Estado (ASE) de Coahuila hizo diversas observaciones a la cuenta pública del 2019 del municipio de Francisco I. Madero, pues detectar inconsistencias "por el monto presunto de responsabilidades de 6 millones 859 mil 230.48 (sic)".

La revisión de las cuentas se realizó en agosto del 2020 y el resultado donde se emite el pliego de observaciones fue enviado al alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez con fecha del 19 de noviembre del 2020.

El expediente, de 82 hojas, fue facilitado a El Siglo de Torreón por el regidor Juan Carlos Perales, quien forma parte de la Comisión de Hacienda. En dicho documento se especifican detalladamente los montos y rubros de las inconsistencias detectadas en la asignación de contratos o adquisiciones durante el ejercicio fiscal 2019.

El expediente inicia con la diferencia que se detectó entre los ingresos y los gastos, ya que en el primero la cantidad es de 158 millones 028 mil 824.10 pesos y en el segundo son 158 mil 619.314-19; es decir, se gastaron 590 mil 490 más de lo presupuestado. También se destaca la modificación que se hizo al presupuesto por 39 millones 160 mil 042.92.

En total son 38 observaciones que la ASE realiza al Municipio, varias con montos considerables; por ejemplo, la compra de herramienta mayor para las actividades diarias del Rastro Municipal por un importe de 376 mil 823.20 pesos (observación GTOS-005-3) y las inconsistencias que se detectaron fueron que las tres cotizaciones que presentaron los proveedores interesados en participar, en sus cotizaciones tienen el mismo tipo de letra y tamaño y no contienen firma, por lo que no se tiene la certeza de que dichas cotizaciones hayan sido expedidas por los proveedores y de que sean vigentes para cuando se realice la adquisición.

Además, el establecimiento donde finalmente se hizo la compra sí se encuentra en el padrón de proveedores, puesto que se presentó el certificado de aptitud pero no se entregó el expediente que contenga los documentos de los requisitos que debe cumplir para la expedición de dicho certificado.

En la observación también se especifica que el Municipio no presenta los resguardos y equipo de herramienta adquirida para el Rastro Municipal.

En la compra de 11 minisplit por 124 mil 048 pesos (observación GTOS-005-7), no se presentaron los resguardos, además de que no se tiene evidencia de que el equipo y herramientas adquiridos formen parte de la relación de los bienes muebles que componen el patrimonio presentado en la cuenta pública 2019.

Asimismo, por concepto de asesoría legal, el Municipio pagó a un despacho de consultores la cantidad de 493 mil 600 pesos, como se indica en la observación GTOS-005-8, donde se especifica el pago con los cheques 358399 por un monto de 250 mil pesos, 450355 por 87 mil, 516135 por la cantidad de 87 mil pesos y el cheque 358999 por pago de honorarios por un importe de 69 mil 600 pesos.

"No hay evidencia documental de los trabajos realizados que justifique las asesorías y no está inscrito en padrón de proveedores", especificó la ASE.

En la observación GTOS-005-10, se señala un importe de 128 mil 180 pesos por la renta de maquinaria retroexcavadora, renta de un camión para actividad realizada por diferentes participantes y renta de un vehículo remolque para la recolección de basura, de los cuales se autorizaron los cheques 1231 por 60 mil 320 pesos y el cheque 789 por 43 mil 500 pesos. El arrendamiento de las unidades fue para los departamentos de Panteones, Logística, Limpieza, Dirección de Ecología y Servicios Públicos, pero no se especifican las labores que se realizaron (no se indicó el total diario de horas utilizadas o firma del nombre de la persona encargada de la operación de la unidad; tampoco hay especificaciones del camión, tipo de camión, número de serie, etc.), además se presentaron las cotizaciones sin fecha, firmas y presenta inconsistencia en relación a la fecha de la factura, la cual es el 21 de agosto del 2019 y las fechas contenidas en los reportes de la prestación del arrendamiento fueron en los meses de enero, febrero, abril, mayo y agosto.

La observación GTOS-005-11 se hizo debido a que no se justificaron 74,700 pesos, ya que se adquirieron uniformes para elementos de Seguridad Pública y agentes de Tránsito y Vialidad por la cantidad total de 284 mil 780 para 100 uniformes y la cantidad no justificada obedece a que algunos artículos no se entregaron como 23 uniformes con un valor unitario de 1,200 pesos, es decir, por un total de 27 mil 600 pesos; los 23 pantalones tácticos con un valor de 700 pesos para un total de 16 mil 100 pesos; playeras tácticas se pagaron 30, pero tampoco fueron entregadas (con valor por prenda de 600 pesos cuya suma es de 18 mil 300 pesos), sombreros Bundhy Hahi con un precio unitario de 200 pesos para un total de 6 mil pesos; 70 gorras beisboleras azul marino, tampoco entregadas, con un costo de 100 pesos para un total de 7 mil pesos.

También se hizo la observación GTOS-005-30 por equipo adquirido para la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) por el importe de 327 mil 920 de ocho motocicletas adquiridas, donde el director de la corporación firmó el resguardo pero no se presentó el resguardo de la persona que estará a cargo de cada una de las motocicletas, además no se tiene la evidencia de las motocicletas por parte de la relación de bienes muebles que componen el patrimonio presentado y no se tiene inscrito al proveedor en el padrón.

Asimismo, la observación GTOS-005-26 es por 89 mil 430 pesos, de los cuales 60 mil pesos se destinaron para la compra de 15 cámaras de solapa para los policías y 29 mil 430 para equipos de comunicaciones y telecomunicaciones; es decir, un repetidor Kenwood, del cual tampoco se presentó el resguardo de dicho equipo.

SALUD, CON MÁS OBSERVACIONES

El monto más elevado y con más inconsistencias es el que se indica en la observación GTOS-005-15 por 761 mil 409.35, dicha cantidad corresponde a la compra de medicamentos para empleados sindicalizados, pensionados y sus beneficiarios, así como de stock de farmacia municipal.

Entre las irregularidades que más se detectaron está que no se presentó el contrato de las adquisiciones de medicamentos, no se presentó el proceso de adjudicación de acuerdo a las disposiciones legales en materia de adquisiciones y no hay información del proveedor como el título profesional registrado por autoridades educativas, respecto a los responsables sanitarios, documentación que acredite los establecimientos que el proveedor utiliza para el manejo de medicamentos, derivado de los domicilios señalados en las facturas expedidas.

La documentación que soporte el justificante el cumplimiento de los artículos 243,244, 246 y 247 de la Ley Estatal de Salud, los cuales los obliga a contar con una autorización sanitaria correspondiente a lo que el Municipio realiza; es decir, las actividades relacionados con el tema de la salud humana, (consultorios y farmacias), así mismo no hay documentación referente a los medicamentos que comprueben el control de entradas y salidas de los mismos, no hay evidencia documental en el cual especifique de acuerdo a los expedientes clínicos de los empleados y beneficiarios a los cuales se les otorga el servicio médico mediante el Departamento de Salud para la necesidad de adquirir los medicamentos solicitados en dicho departamento.

Además la empresa no está inscrita en el padrón de proveedores y por último no se hace referencia del domicilio fiscal para validar la ubicación del proveedor.

En la compra de los medicamentos se detectó el pago de varios cheques con la misma fecha; por ejemplo, el 11 de diciembre del 2019 se entregaron los siguientes cheques 509343 para el pago de 6 mil 398, el cheque 537270 por 4 mil 971, 525097 por 2 mil 185 pesos, 529593 por la cantidad de 5 mil 782 y por último el cheque 535515 por una cuenta de 4 mil 020 pesos.

El 20 de diciembre de expidieron 11 cheques, cuyos números no se específica para el pago de 32 facturas por un monto total de 126 mil 411 pesos que corresponden a la compra de medicamentos a los empleados municipales, sindicalizados y sus beneficiarios. El 19 de diciembre se pagaron 20 facturas con ocho cheques, cuyos números no se específica, por la cantidad de 96 mil 960 pesos y se hicieron también cinco pagos en diferentes fechas por un total de 77 mil 680 pesos.

El 14 de noviembre se le entregó a la misma empresa pero como "subrogación" el cheque 506491 por la cantidad de 92 mil pesos en pago de 18 facturas por el servicio de análisis clínicos a empleados municipales.

Así mismo, en la observación GTOS-005-38, por un importe total de 421 mil 222.50 pesos, se desprende el pago de gastos de atención médica y quirúrgica para el hijo de una empleada municipal por el monto de 200 mil 822 pesos, quien fue intervenido en el Hospital de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). En esa misma observación se hace referencia a los pagos de dos facturas de 110 mil 200 pesos cada una por la asesoría de operación de programas.

UNIDADES DE LUJO PARA OBRAS PÚBLICAS

Llama la atención el arrendamiento de cuatro vehículos para la Dirección de Obras Públicas, puesto que algunas son consideradas como unidades de lujo, como se especifica en la observación GTOS-005-27 por el importe total de 318 mil 419 pesos, ya que se rentaron un Mazda 2015 de color blanco, un Kia Optima 2.0 L Turbo SXA/T modelo 2010, una RAM 2500 R/T 5.7 4X2 modelo 2013 con rines de aluminio y una Toyota Hilux-CAB SR SMT 4X2 doble cabina, modelo 2020.

Se especifica que en el contrato de arrendamiento, el Municipio no presentó la evidencia del acta de recepción como se convino en dicho contrato, que además establece que se debe llevar una bitácora a fin de registrar el mantenimiento que se les proporcione a las unidades, de la cual tampoco hay evidencia y no se justificó la necesidad del arrendamiento de los vehículos.

También a la Dirección de Obras Públicas se le autorizó la compra de dos cámaras Canon EOS SL3 con un costo de 56 mil 816 pesos (observación GTOS-005-36), pero no se presentó la cotización del proveedor seleccionado, quien además no está integrado en el padrón de proveedores, además no se presentaron los resguardos de los equipos ni evidencia documental de su inclusión en la relación de los bienes.

Para concluir en la revisión que se hizo del expediente, la ASE documenta en la observación GTOS-0005-37 la cantidad de 94 mil 224 por el pago de una factura por concepto de refacciones para la reparación de un motor de una camión a cargo del Departamento de Limpieza, pero la factura que presenta el proveedor no tiene relación del servicio solicitado, ya que la empresa ofrece el servicio de alquiler de maquinaria para construcción en minería y actividades forestales, autotransporte foráneo y local de carga pesada o transporte de pasajeros, así como la renta de mesas, sillas, vajillas y similares.

6.8 MILLONES de pesos es el monto de las observaciones hechas a Francisco I. Madero.