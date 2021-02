Lerdo Próspero emprenderá acciones legales por bloqueo de cuenta de Facebook

La asociación civil Lerdo Próspero emprenderá acciones legales en contra del Ayuntamiento local por el bloqueo de su página de Facebook, solicitada por el alcalde Homero Martínez Cabrera, debido a las críticas emitidas por los ciudadanos a través de la página de dicha asociación.

Georgina Solorio García, presidenta de Lerdo Próspero, indicó que su página está abierta a las críticas de los lerdenses ante el desempeño de la actual administración municipal.

La asociación que preside, asegura Solorio García, solo está ejerciendo su derecho basado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público..." y considera que no están provocando delito alguno.

Solorio recuerda que desde septiembre del año pasado le bloquearon la cuenta de Facebook, lo cual incluso fue criticado por regidores de la oposición, al considerar que el alcalde estaba coartando el derecho de los ciudadanos a expresarse.

El pasado 19 de enero, la presidenta de Lerdo Próspero entregó un escrito dirigido al presidente municipal, solicitando retirar las denuncias ante Facebook, como le sugirió esta empresa, pero en las oficinas del alcalde no se la quisieron recibir y tuvo que acudir a la Oficialía de Partes para entregarla. Hasta el momento no ha recibido respuesta y lo más probable es que no la reciba, argumenta.

Considera una lástima que el actual alcalde intente reprimir las críticas y observaciones que se hacen de ciudadanos interesados en el progreso del municipio. Adelanta que ante la actitud del alcalde, a través de sus abogados, "vamos a emprender una serie de acciones legales para sentar un precedente a nivel nacional. No es justo que un Gobierno coarte de esta manera la libertad de expresión".