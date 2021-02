Por segunda ocasión, Ariadne Díaz se contagia de COVID-19

Por segunda ocasión, Ariadne Díaz se ha contagiado de COVID-19.

Fue a través de sus redes sociales que la actriz informó que de nueva cuenta se ha infectado de coronavirus.

"Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar", informó.

La actriz de telenovelas como La malquerida y Tenías que ser tú, comentó que la primera vez que se contagió no tuvo muchos sintonas, pero ahora ha sido todo lo contrario.

"Tuve Covid-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien", acotó la artista.

Ariadne Díaz agregó que afortunadamente no contagió a su hijo ni a su pareja, el también actor, Marcus Ornellas.

Ariadne Díaz es una actriz mexicana egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. A los 20 años hizo su debut en la televisión, protagonizando la telenovela Muchachitas como tú, donde interpretó a Leticia Hernández.