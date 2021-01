Darán mantenimiento a pozos de agua en Matamoros

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Matamoros, procederá a realizar los trabajos preventivos en los pozos de la red de agua potable a fin de garantizar el abasto del líquido durante la temporada de calor.

El gerente del organismo, Víctor Manuel Gutiérrez Montoya, especificó que son ocho pozos los que abastecen al municipio, de los cuales a seis se les dará mantenimiento menor.

Los pozos que se encuentran en los ejidos Coyote y Granada requieren de trabajos correctivos; es decir, hay que perforar a mayor profundidad y hacer el cambio de tazones, incluso el del ejido Granada le falta poco para agotarse, por lo tanto en unos años se necesitará hacer una reposición y para hacerlo se requiere alrededor de 15 millones de pesos.

"Ahorita es el momento de dar mantenimiento porque no se requiere tanta agua y podemos parar un pozo hasta una semana y ponerlo en buenas condiciones para cuando venga la temporada fuerte. El mantenimiento lo requieren casi todos los pozos pero por la falta de recursos lo que se hace es preventivo, no correctivo, porque no alcanza hacer más".

El funcionario especificó que el organismo no tiene capacidad económica para dar mantenimiento; no obstante, lo tendrá que hacer solicitando un crédito con los proveedores, ya que se solicitó el apoyo a la Dirección de Obras Públicas pero al no tener respuesta, el Simas tendrá que resolver de alguna manera, de lo contrario pasarán los meses y con el aumento de la demanda del líquido representará un gran problema parar los pozos.

"Quisimos apoyarnos con Obras Publicas pero no ha habido respuesta y ya mejor lo vamos a hacer nosotros, por lo que vamos a conseguir al proveedor y vamos a pagarle poco a poco, porque si nos esperamos a que en Obras nos apoyen con el dinero o el permiso para hacerlo pues nos llega mayo y luego se nos complica".

Finalmente, el gerente del Simas reiteró que todos los pozos requieren mantenimiento, pero esto implica una importante inversión y con todos los gastos que tiene el organismo pendientes, el más fuerte con Comisión Federal de Electricidad (CFE), es imposible.