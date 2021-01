Hay más riesgo de contagio los fines de semana: César del Bosque

El coordinador regional del Programa COVID, César del Bosque Garza, advirtió que los fines de semana se tornan más riesgosos para los contagios, toda vez que las personas salen más y a pesar de las insistentes recomendaciones acuden u organizan fiestas, lo que aumenta la probabilidad de contraer el virus SARS-CoV-2.

Como se informó en este medio, el pasado viernes 29 de enero se registraron 577 nuevos casos de COVID-19 y 39 defunciones en toda la entidad, de las cuales 7 corresponden a Torreón, 1 a San Pedro y 1 más a Matamoros, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila.

Ante lo anterior, el coordinador regional enfatizó la necesidad de que todos los laguneros atiendan las medidas preventivas de todos conocidas con la finalidad de contener la pandemia.

Respecto al municipio torreonense, Del Bosque Garza destacó que no obstante los números a nivel estatal, la situación no es tan grave y prueba de ello es que los hospitales se encuentran con menos camas ocupadas, con menos del 50 por ciento en promedio, cuando meses atrás sí estuvo crítica la situación y eso es un buen augurio, "pero eso no quiere decir que ya estamos bien y nos podemos relajar, sino al contrario, vamos a seguir aplicando el protocolo del cuidado preventivo".

Resaltó que incluso el Centro de Recuperación COVID está sin pacientes, lo cual refleja una mejoría general en este municipio y se debe seguir por el mismo camino. "Hay que evitar acudir a fiestas, ya que son los lugares de más alto riesgo de contagios".

En cuanto a la toma de pruebas, el funcionario indicó que solo hay que realizarlas si la persona presenta alguno de los síntomas conocidos, como tos seca, fiebre o dolor de cabeza. "Si no se tienen los síntomas y la persona se cuida, no es necesario que haga el gasto o acuda al Laboratorio Molecular a solicitar la prueba".