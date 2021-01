Azotan a quien no use cubrebocas en Tierra Caliente, Guerrero

Presuntos integrantes de una organización criminal en el municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, están azotando a las personas que no portan el cubrebocas.

Según un video difundido en las redes sociales, se ve como en una calle azotan a seis hombres que no portaban el cubrebocas. A cada hombre los azotan dos veces con una reata.

"Agarren el pedo hijos del cocho, tienen que traer sus cubrebocas", se escucha en off una voz en el video.

Este video comenzó a circular la noche de este jueves y, de acuerdo a los comentarios, el hecho ocurre en el municipio de Coyuca de Catalán.

De acuerdo a versiones de vecinos, desde el pasado jueves, civiles armados recorren la cabecera y comunidades; cuando las personas que se encuentran en la calle no portan el cubrebocas, los golpean.

Los rondines de estos civiles armados, comenzaron un día después de que el gobierno de Guerrero declarara el color rojo en semáforo sanitario, tras un aumento estrepitoso de contagios y fallecimientos, así como un incremento en la ocupación hospitalaria.

En la región de la Tierra Caliente también se está reportando un incremento en contagios y fallecimientos, así como en la ocupación hospitalaria. El único hospital que está atendiendo a pacientes Covid-19 está ubicado en Coyuca Catalán.

También comenzó a escasear el oxígeno.

En esta pandemia, no es la primera vez que en Guerrero civiles armados castigan a personas que no respetan las medidas sanitarias, como no portar el cubrebocas.

En abril de 2020, integrantes de un grupo de autodefensa del municipio de Teloloapan, en la región Norte, golpearon con una tabla a varios jóvenes por incumplir las medidas sanitarias.

En la misma región, municipios como San Miguel Totolapan y Arcelia han tomado una de las medidas más drásticas para reducir la movilidad y así los contagios: declararon toque de queda.