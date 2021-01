Sergio Gastélum sale de Diablos

e cara al inicio de la temporada 2021 en la Liga Mexicana de Beisbol, los Diablos Rojos del México anunciaron ayer que finalmente no tendrán a Sergio Omar Gastélum como mánager, presumiblemente, por diferencias económicas.

NI DEBUTÓ

El sonorense Gastélum había sido anunciado como flamante manejador del equipo Escarlata para la temporada 2020, que finalmente no se pudo llevar a cabo por la pandemia del COVID-19, por lo que su debut con la escuadra 16 veces campeona, tuvo que esperar. Pero finalmente, ese debut no llegará en este 2021, ya que mediante un comunicado de prensa, la organización capitalina dio a conocer que "El Güero" no será su piloto durante la campaña 2021, la cual se pondrá en marcha el próximo 20 de mayo.

"Nos hemos visto en la necesidad de llevar a cabo una fuerte reestructura en nuestra organización en la que nos hemos visto obligados a dejar ir a profesionales tan destacados como el mánager Sergio Omar Gastélum", expresaron los Diablos en su comunicado. Aunque el que fuera un talentoso infielder terminó recién su carrera como pelotero en el año 2017, ya ha acumulado una exitosa carrera como manejador al frente de los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico y con Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Beisbol, lo que captó la atención de los directivos de los Diablos, aunque finalmente no los podrá dirigir.

Aún no se ha definido quién será el sustituto de Gastélum en el timón Escarlata, pero los directivos afirman que ya están en la búsqueda del mismo.