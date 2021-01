Abogado abandona defensa de Gómez

Luego de haber sido acusado de agredir a su entonces novia Tefi Valenzuela en noviembre de 2020, el actor Eleazar "N" no la ha pasado nada bien desde la denuncia, pues ahora no solo se ha tenido que enfrentar a la pérdida de contratos profesionales y el apoyo de sus representantes, sino también a la renuncia de su abogado en su caso legal.

Así lo reveló el mismo defensor Froylán Díaz al programa De Primera Mano, donde confirmó que desde hace tiempo dejó de representar al artista de 34 años, quien se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en espera de que se determine su situación legal.

"Desde diciembre que me enfermé ya no seguí el caso, es por salud. Ya estoy mucho mejor, me contagié de COVID-19 y tuve que dejar el caso", reveló el abogado. A pesar de que abandonó el caso de Eleazar, el abogado mencionó que el actor ya cuenta con nuevos representantes legales que buscarán defenderlo. "Él está en buenas manos, tiene buenos abogados, pero estoy al pendiente", dijo.

Froylán Díaz fue cuestionado sobre sí ya se sabe cuándo recibirá Eleazar una sentencia, ya que la resolución ha cambiado de fecha debido a la pandemia derivada del coronavirus. "Se estuvo cambiando la fecha, se han atrasado los tiempos, es muy malo porque el único perjudicado es Eleazar, estar en el reclusorio dificulta su salida", aseguró. Asimismo, el abogado mencionó que el actor podría recibir prisión preventiva y pagar una fianza. "Por el delito él tendría prisión preventiva, salir, tener una fianza. En diciembre tuvimos comunicación, pero desde que me acerqué me alejé".