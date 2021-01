'Lo que le pasó a mi hijo fue abuso de poder', Lupita D'Alessio

La familia D'Alessio no tomará acciones legales en contra de las personas que golpearon a César, hijo de la "Leona dormida".

Fue el pasado 16 de diciembre que la cantante Lupita D'Alessio se enteró de que su hijo César había sido golpeado en una fiesta en la que lo contrataron.

"A mí la madrugada que me habló mi hijo Ernesto y vi las fotos me solté a llorar, yo creo que las mamás que lo hayan visto me van a entender o que hayan pasado por cosas así. Es muy difícil lo que ha pasado en este país, tantos jóvenes desaparecidos también", relató en entrevista con Ventaneando.

"Le digo a César 'seamos empáticos con esa gente, tú estás aquí, estás con vida, no justifica nada lo que te hicieron, pero estás respirando'. Se dijo por ahí que mi hijo se había vendido y si hay algo que los D'alessio tenemos es que no necesitamos hacer ese tipo de cosas y menos de dinero mal habido, lo que le pasó a mi hijo fue abuso de poder, fue corrupción", sentenció.

En el momento de los hechos César compartió en redes sociales una fotografía con el rostro ensangrentado y detallo que así lo había dejado "el hijo del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel".

A través de videollamada con el programa de Tv Azteca, la cantante relató hoy que su hijo quería levantar la voz pero ella le explicó que muchos han muerto por hacer eso.

"Es mejor que está vivo, Dios no permitió que lo mataran".

También explicó que por la golpiza que le dieron a César sus cuerdas vocales siguen afectadas pues lo estuvieron ahorcando. Además le operaron la nariz.

"No le pedimos dinero, nada a nadie. Yo le pagué sus operaciones a mi hijo. Lo digo abiertamente y a mucha honra, no queremos dinero sucio, queremos paz, nada más", apuntó.

Si bien no tomarán ninguna acción legal, la cantante dijo que espera que se haga justicia divina

"Mi hijo hace coros con mi banda hace mucho tiempo, siempre ha trabajado, no se merecía lo que le hicieron; la novia también pasó momentos muy difíciles y fue un momento que a mí me dijo mi hijo y yo pensé que no la iba a contar".