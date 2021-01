Rostro de Demi llama la atención

La actriz Demi Moore formó parte del elenco de modelos que ha presentado la colección primavera-verano 2021 de alta costura de Kim Jones para la firma italiana Fendi, un desfile "fashion film" con asientos vacíos en el que también han participado Naomi Campbell, Kate Moos, su hija Lila y Bella Hadid.

"Cumpliendo un sueño adolescente... ¡Gracias Kim Jones por invitarme a abrir el show de Fendi SS21 ¿Felicidades por un debut tan hermoso y mágico!", escribió la actriz.

Pero si algo ha llamado la atención de su aparición, luciendo unos pendientes maxi, un top en V de generoso escote que ocultaba sus manos y una falda ceñida, ha sido su rostro, cincelado estéticamente.

Un detalle que no pasó desapercibido en las redes con miles de comentarios muy poco favorables, especialmente, porque en alguna ocasión la actriz no se mostraba partidaria de los retoque estéticos. Kim Jones llegó a la firma tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld y cuenta con el apoyo de la casa italiana que no ha dudado de rodearle de "amigas" en el evento.