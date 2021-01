SENSIBLE BAJA

- El volante chileno Diego Valdés se sumó a las bajas por lesión en el plantel de Santos Laguna, ya que durante el entrenamiento del pasado miércoles, abandonó la cancha con molestias físicas y tras ser valorado por los servicios médicos del club, se dictaminó que deberá pasar por el quirófano.

"Tras realizársele los estudios correspondientes, se confirmó una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, por lo cual será sometido a cirugía en los próximos días", informó el club mediante un comunicado de prensa.

Se trata de una operación relativamente sencilla, pero que suele marginar a los futbolistas profesionales de su actividad en cancha, por un periodo aproximado de siete semanas, aunque no hay un tiempo específico, sino que más bien, depende de cómo responda el cuerpo de cada jugador.

Diego se ha significado como un elemento muy importante en el esquema de Guillermo Almada durante el arranque del Guardianes 2021 y su baja obligará al estratega santista a buscar nuevas opciones para generar futbol en el ataque albiverde.

Almada aceptó, que la lesión del chileno lo sorprendió y súbitamente ha tenido que buscar opciones para sustituir el aporte del chileno en el medio campo albiverde, aunque no quiso dar el nombre de su suplente, ya que prefiere dar esa información directo a los jugadores, antes que a la prensa.

"Valdés es un jugador difícil de suplantar, por su categoría, porque nos genera muchas cosas, una de las posibilidades es que puede jugar Lozano (Adrián) o es algo que vamos a analizar, nos tomó por sorpresa su lesión, surgió al final del entrenamiento cuando estábamos haciendo trabajo táctico, pero tenemos tres o cuatro futbolistas que están esperando jugar, a quienes vemos en buen momento y ya decidiremos lo mejor para el equipo" dijo el estratega uruguayo.

OTRAS AUSENCIAS

El entrenador de los Guerreros descartó que el ecuatoriano Ayrton Preciado pueda volver a la actividad este fin de semana, pues están a la espera del resultado de su prueba de COVID-19 y aunque ya resultara negativo, su ausencia en los entrenamientos impide que lo tomen en cuenta para el domingo: "nos hicimos todos las pruebas PCR y estamos esperando los resultados, no creo que Ayrton pueda estar para este fin de semana, por la inactividad que ha tenido, si él da negativo tiene que recuperar la forma, volver a entrenar, porque ha estado muy limitado. En cuanto a Díaz y Valdés son bajas dolorosas, lamentablemente los perdimos a los dos, seguramente no van a ser cortas sus recuperaciones, no nos gusta dar tiempos o plazos, pero seguramente se van a perder un trazo largo del campeonato, porque además de recuperarse en lo físico, luego tienen que recuperarse en sus condiciones futbolísticas. No podemos dar un tiempo estimado", fue tajante.

Tampoco el atacante Octavio Rivero está considerado para jugar ante América, ya que si bien ha estado en cancha con el representativo santista juvenil, aún no está en el nivel que busca Almada: "Octavio sí está recuperado de la lesión, aunque cuando uno se lesiona tanto tiempo, debe recuperar la condición futbolística, él no ha tomado el ritmo y la intensidad que pretendemos, estamos dándole futbol con la Sub-20 porque se perdió los amistoso previos a la temporada, esperando una mejoría porque siempre hay una competencia sana en el plantel, que queremos que todos estén en las óptimas condiciones. Cuando él se acerque al porcentaje que pretendemos, lo consideraremos".

CONFIANZA

Con la confianza a tope en su plantel y en su sistema de juego, los Guerreros del Santos Laguna están por cerrar su preparación rumbo al duelo ante las Águilas del América, en el que buscarán mantenerse invictos y sumar una nueva victoria.

El plantel albiverde realizó ayer una práctica vespertina en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde los futbolistas trabajan con buen ánimo, generado por el positivo arranque que han tenido en el torneo Guardianes 2021. Aunque en el América se han presentado casos recientes de COVID-19, a los santistas no les inquieta el hecho de compartir la cancha y en cambio, se concentran por completo en lograr mantenerse dentro de los primeros lugares de la tabla general.

INTENSIDAD Y CONTUNDENCIA

Almada ratificó su postura de proponer el partido del próximo domingo y que sea Santos el equipo que marque el ritmo: "nosotros siempre priorizamos tener intensidad, ritmo, cosas que trabajamos en la cancha y tratamos de replicarlas el fin de semana, la clave es jugar mejor que ellos, administrar bien la pelota y cuidar que no nos generen. Ellos tienen buenos futbolistas y van a recuperar algunos más para el partido con nosotros, así que esperamos un partido de alta intensidad, pero con mucha confianza y fe en el grupo que tenemos, somos optimistas y confiamos muchísimo en el trabajo y en los jugadores", sentenció.

El estratega uruguayo augura un partido de goles, con dos equipos propositivos y que agraden al aficionado, borrando el mal sabor de boca del aburrido duelo de hace una semana en Mazatlán: "esperamos un equipo que, como nosotros, salga a buscar el partido, que beneficie el espectáculo, respetamos mucho la calidad de sus futbolistas, pero vamos a intentar salir a proponer, a buscar, lo que hemos intentado desde el primer partido en que estamos aquí, ofender, buscar y defender cuando no tengamos la pelota, ellos tienen puntos débiles que buscaremos aprovechar, intentaremos hacer un buen partido para buscar ganar el encuentro", adelantó.

Tras un largo periodo de sequía goleadora, el cartaginés Roger Martínez volvió a marcar para las Águilas apenas el pasado martes, lo que puede marcar un punto de quiebra para el goleador, aunque Almada y sus huestes buscarán impedirlo: "son jugadores de gran nivel, son rachas que tienen los goleadores hasta que cortan la sequía, ellos no se van a olvidar de jugar al futbol o definir frente al arco. Son rachas que pasan todos los futbolistas y ahora van a tratar de dejarlas atrás y darle alegrías a su afición. Nosotros vamos a tratar de tener la pelota y no descuidarnos, porque ellos la pueden aprovechar, está en nuestras actividades el evitar que ellos conviertan y eso vamos a intentar con un buen andamiaje defensivo. Confiamos mucho en nuestros futbolistas y en la intensidad de nuestro trabajo para ganar el fin de semana", dijo.

264 MINUTOS llevaba disputados el andino en 3 partidos como titular, además de un gol anotado.