México no compra vacunas de segunda: SHCP

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera defendió la vacuna rusa Sputnik-V contra el COVID-19 y dijo que México no compra vacunas de segunda y aseguró que estas dosis tienen una eficacia superiores al 94%.

Al participar en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Arturo Herrera ejemplificó que las vacunas que México adquiere para combatir la influenza, ésas dosis tienen una eficacia de entre el 40 y 50%, en cambio, la vacuna rusa tiene un porcentaje mayor al 94%.

"Nosotros no estamos comprado vacunas de segunda y déjenme decirlo súper claramente, no compramos vacunas de segunda. La mayor parte de las vacunas, por ejemplo, las de la influenza que nos aplicamos, que yo mismo me la aplique, tienen un nivel de eficacia de entre el 40 y el 50%", dijo el encargado de las finanzas del país.

En la charla con los legisladores de MC, Arturo Herrera dijo que todas las vacunas que México está adquiriendo tienen niveles de eficacia superiores al 94% y reconoció que hay solamente una vacuna que no están contratando, y aunque omitió el nombre, México no la está ocupando, aunque en muchas partes del mundo sí.

"No la estamos ocupando que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un nivel de eficacia del 65%, hay países que la están aplicado porque es claramente mucho más eficaz que la de la influenza y en el contexto macro, o sea de los números agregados pues servirá porque al 65% de ellos tendrán algún tipo de anticuerpos, pero el 35%, no, entonces a nivel individual, si es muchísimo más un volado aunque no lo sea", dijo.

"Eso no lo estamos haciendo, nosotros, todas tienen nivel de eficacia por arriba del 94%", agregó.

En defensa de la vacuna rusa, Arturo Herrera dijo que la técnica que utilizaron los rusos para producir la Sputnik V, es idéntica a la que usa la farmacéutica AstraZeneca, "o sea que tampoco es que se están inventando en todos lados, hay número limitado de técnicas para producir vacunas, con excepción de la de Pfzier todas están utilizando técnicas muy parecidas".