Incumple INM con medidas sanitarias

Derivado de una queja presentada vía telefónica, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), realizó una inspección en las instalaciones de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Piedras Negras y determinó que no cumplen con los protocolos de sanidad para evitar contagios de COVID-19.

Durante la inspección realizada por el personal de la Tercera Visitaduría de la CDHEC se pudo corroborar la presencia de 32 migrantes en un espacio reducido, además de percatarse de que no se les proporciona cubrebocas y que tampoco tienen acceso a gel antibaterial a la vista.

"También se registraron las áreas donde se encontraban. Nos mencionaban que sí les permitían hacer las llamadas, que sí les están dando alimento, pero lo que nos percatamos es que no había una sana distancia, que no estaban portando cubrebocas y que no había a la vista y disponible gel antimaterial", indicó Gabriela Noguez Sandoval, visitadora general de de la CDHEC.

Consideró que dicha situación es preocupante ya que el Instituto Nacional de Migración de alguna u otra manera tiene que cubrir esas reglas necesarias de sanidad y se dieron cuentan que tales necesidades no estaban cubiertas y, por tanto, no se cumplía con las medidas para evitar contagios de coronavirus.

Noguez Sandoval estableció que se levantó un acta de hechos derivada de la inspección que realizaron en las instalaciones del INM en Piedras Negras luego de recibir la queja en la que también se establecía que no se les permitía hacer una llamada telefónica.

La mencionada queja se presentó el sábado 16 de enero, de manera telefónica y directamente, donde se expusieron cual, irregularidades en la estancia migratoria temporal en Piedras Negras y donde mantienen a los migrantes para su deportación a su lugar de origen.