Complican a viajeros restricciones por COVID

"Me van a correr", dice angustiada María Martínez, mientras se recoge los cabellos de la frente con las manos.

María no se enteró que para regresar a Estados Unidos debía presentar una prueba negativa de COVID-19 junto con el boleto de avión, de acuerdo con el nuevo requerimiento del Gobierno estadounidense.

Una hora antes de que el avión de Aeroméxico con destino a Chicago despegue de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la mujer está sentada en una sala de un hotel frente a la Terminal 1, a la espera de que abra un módulo donde podrá hacerse la prueba de antígenos.

Ella estuvo unos días en México, junto con su hija, para visitar a unos familiares.

"En el trabajo me dijeron, te presentas el miércoles, si no te presentas, ya no te presentes. Me van a correr", comenta, rodeada de otros pasajeros que tampoco tienen su prueba COVID-19.

"¿Y los niños?, mi hija tiene dos niños y nada más le dijeron que (los cuidaban) hasta hoy (ayer), ¿ahora quién se los va a cuidar?".

Desesperadas, madre e hija salen del hotel y acuden -a unos metros- a un módulo de la Clínica del Viajero de la UNAM donde pagan mil pesos por la prueba.

A las 9:30, media hora antes de que despegue su vuelo, corren al aerotrén para intentar llegar a tiempo a la Terminal 2 y no perder su trabajo en una fábrica de comida para perros.

La Clínica del Viajero tiene módulos en la Terminal 1 y 2, pero por la mañana la autoridad aeroportuaria no le permitía realizar pruebas para detectar COVID-19.

Roberto Bautista, quien viajaba desde del AICM a Kansas a través de la aerolínea United, perdió su vuelo debido a que la prueba que mostró tenía más de 72 horas de antigüedad.

Su vuelo salía a las 6:00 horas, y durante la madrugada no encontró dónde realizarse la prueba requerida.

Fue hasta después de las 9:00 que pudo tener el comprobante de que su cuerpo estaba libre del SARS-CoV-2.

Él pagó 800 pesos por una prueba rápida realizada en un módulo instalado en el hotel Camino Real por la empresa TravelAirSolutions, en colaboración con el Centro de Diagnóstico Molecular Genes and Care.

Por separado, otra empresa se instaló en el hotel Marriott, con costos de 750 pesos.

En todos los casos, las pruebas practicadas eran las de antígenos y los resultados se entregaban en menos de 20 minutos.

Hasta las 17:00 horas, las dos empresas privadas había realizado 175 y 160 pruebas, respectivamente.

El nuevo requerimiento del Gobierno estadounidense también afectó a quienes sí lo cumplieron, como Abigail García, cuyo vuelo Y4926 a Los Ángeles fue cancelado por Volaris.

Personal de la aerolínea indicó que muchos usuarios cancelaron sus boletos, lo que fue atribuido a un desconocimiento de lo exigido por la autoridad estadounidense.

"Todavía ayer (lunes), los vuelos salieron sobrevendidos, pero hoy algunos se quedaron con sólo ocho pasajeros, y pues así no despegan", indicó un trabajador.

"Muchos cancelaron porque pensaban que era obligatorio mantenerse en confinamiento durante 7 días en Estados Unidos".

De acuerdo con el trabajador, por ese motivo al menos cinco vuelos fueron cancelados, entre ellos el de Abigail, que despegaba a las 20:30 horas.

Entrevistada en la Terminal 1, la joven contó que la aerolínea le dio hospedaje y su vuelo fue reprogramado para mañana sin ningún costo.

Dificultades

Dificultades

Usuarios de diferentes líneas aéreas perdieron ayer sus vuelos en el AICM, debido a la entrada en vigor del nuevo requisito para ingresar a Estados Unidos: mostrar una prueba reciente de COVID-19 negativa:

*El AICM informó en un comunicado que se permitió la instalación de un módulo para hacer pruebas COVID dentro de la terminal aérea.

*Un segundo laboratorio instaló un módulo cerca del aeropuerto de la Ciudad de México.

