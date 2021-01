Vicente habla de las polémicas fotos

Vicente Fernández ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda para hablar sobre las imágenes en las que se ve tomándose fotografías con algunas de sus seguidoras en su rancho, Los Tres Potrillos, pero agarrándoles los senos. Las imágenes fueron difundidas en Tik Tok y se volvieron tendencia.

Durante la charla, Vicente, comentó que su rancho es un punto turístico, por lo que normalmente mucha gente va a visitarlo y él sale a tomarse fotografías con ellos e incluso a cantarles. Recalcó que nunca se dio cuenta de que estaba agarrándole los pechos a la visitante.

"Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano primero en el estómago, subí la mano y cuando la subo tomaron la foto, pero nunca lo hice así (gesto de querer agarrarle los pechos), no, no, no, si algo tengo es respetar al público pero sí quiero pedir una gran disculpa a todos los medios que me han tratado muy bien en toda mi carrera y reconozco que hice mal o no sé si fue bromeando, no sé, no me acuerdo, era muchísima gente y como te digo, le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera hecho con toda intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó".

Mara le preguntó sobre las otras dos mujeres que también compartieron haber vivido la misma situación y preguntó si atribuía eso a una cuestión monetaria. Vicente negó haber ofrecido una cantidad de dinero. "Ni lo hago porque eso sería reconocer que lo hice con morbo, no, no, yo doy la disculpa, pero que me demanden, yo meto también abogados, y para las otras dos que dicen que salieron ni sé cómo eran, eran segundos que posaba para la foto, desde ese día que salió eso yo no he vuelto a ver la televisión más que películas".

Agregó que su esposa, Cuca, vio la nota y que también se preguntó por qué hasta tres años después de haber ocurrido habían comentado el tema. Recordó que en sus años de carrera, él vivió muchas experiencias donde sus seguidoras lo abrazaban o cuando iban a verlo le pedían sentarse en sus piernas y hasta lo besaban. "Ellas sí se servían con ganas, pero lejos de enojarme a mí me daba risa". También dijo que alguna vez una mujer, cuando lo besó, intentó arrancarle la lengua, y una semana estuvo con la lengua negra.

"Siempre ha sido mi mayor regalo que el público me quiere tanto, yo sé que el público me conoce y lo que ven en TV me extraña mucho, lo que tú dices, me lastima, no me molesta porque yo nunca di lugar a chismes, no fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron. Lo que pasó fue un accidente".

En la entrevista, Vicente enfatizó en que no era fácil hablar del tema, porque ni se acordaba de las personas que lo señalaron, y cuando Mara le preguntó si quería decirle algo a la gente, él contestó con una canción que dice: "Los sigo queriendo, los sigo extrañando", pero en ese momento lloró, a lo que Mara le dijo unas palabras de apoyo.