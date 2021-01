León Larregui promueve no vacunarse

León Larregui se suma a la lista de famosos que han sido eliminados de Twitter por sus polémicas declaraciones alrededor del coronavirus.

Al líder de la banda mexicana Zoé, le fue cancelada su cuenta la tarde de ayer después de hacer una publicación sobre la vacuna del COVID-19, invitando al público a no vacunarse: "No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma!", escribió.

"Me amenazarán o inventarán cosas de mí pero es la verdad".

Si bien su cuenta ya no está disponible en esa red, se volvió tendencia y las declaraciones que hizo fueron rescatadas por usuarios que tomaron captura de pantalla.

Con esto, León se suma a otros famosos como Paty Navidad, quien por escribir en contra de las medidas de cuidado como el uso de cubrebocas también fue eliminada y después recuperó su cuenta.

El cantante actualmente está promocionando su nueva música. Según se ve en sus redes sociales su próximo sencillo Velur se estrenará el 28 de enero, si es que no hay algún retraso a raíz de este tema.

Los encargados de Twitter ya habían anunciado que si observaban mensajes que impulsara el odio racial así como también dieran información falsa y que afecte a la sociedad cerrarían las cuentas, es por ello que también eliminaron los mensajes que el cantante de éxitos como Labios rotos, Vía láctea, entre otros, escribió a lo largo del día.