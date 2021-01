Honrarán a Jane Fonda con el Cecil B. DeMille en los Globos de Oro

Jane Fonda se consolidó en Hollywood como una actriz camaleónica y una activista social, y ahora los Globos de Oro honrarán su ilustre carrera con su máximo galardón.

Fonda recibirá el Premio Cecil B. DeMille durante la 78va ceremonia anual de premios el 28 de febrero, anunció el martes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga estos reconocimientos. Miembro de una de las familias de actores más distinguidas de Estados Unidos, Fonda ha cautivado e inspirado a admiradores y críticos con su trabajo en películas como “Klute” (“Mi pasado me condena”) y “Coming Home” (“Regreso sin gloria”).

La hija del ganador del Oscar Henry Fonda y hermana de Peter Fonda tuvo impacto fuera de la pantalla al crear organizaciones para apoyar la igualdad de las mujeres, prevenir el embarazo adolescente y mejorar la salud adolescente. También lanzó un video de ejercicios en 1982 y se mantuvo activa en causas políticas liberales.

En un comunicado, el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood FPA Ali Sar aplaudió la carrera de la actriz laureada con el Globo de Oro y su “constante activismo”.

“Su indiscutible talento le ha merecido el máximo nivel de reconocimiento”, dijo Sar de Fonda. “Mientras su vida profesional ha dado muchos giros, su firme compromiso para evocar cambio ha persistido”.

El Premio Cecil B. DeMille se otorga anualmente a un “individuo que haya tenido un impacto significativo en el mundo del entretenimiento”.

Agasajados previos incluyen a Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbra Streisand, Sidney Poitier y Lucille Ball.

Las nominaciones a los Globos de Oro se anunciarán el 3 de febrero.

Fonda, de 83 años, ha sido nominada a cinco Oscar y ha ganado dos, por el thriller “Klute” y el compasivo drama antibélico “Coming Home”. Entre otras de sus películas prominentes están “The China Syndrome” (“El síndrome de China”), “The Electric Horseman” (“El jinete eléctrico”) con Robert Redford, y “9 to 5” (“Cómo eliminar a su jefe”) con Lily Tomlin y Dolly Parton. Actualmente protagoniza la serie de Netflix “Grace & Frankie”.

Fonda adquirió notoriedad en la década de 1970 cuando viajó al norte de Vietnam durante el apogeo de las protestas contra la Guerra de Vietnam y posó junto a un cañón antiaéreo. Fue duramente criticada por su decisión de tomarse esa foto, por la que recibió el apodo de “Hanoi Jane”, y se disculpó por sus acciones en repetidas ocasiones.

En 2014 recibió un premio a la trayectoria del Instituto de Cine Estadounidense (AFI, por sus siglas en inglés). Lanzó el IndieCollect’s Jane Fonda Fund for Women Directors, una organización dirigida a apoyar la restauración de películas dirigidas por mujeres de todas partes del mundo.

En 2019, fue arrestada en el Capitolio estadounidense mientras se manifestaba pacíficamente sobre el cambio climático, en una serie de protestas llamadas Fire Drill Fridays.

Para su 80mo cumpleaños, recaudó un millón de dólares para cada una de sus fundaciones, la Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential y la Women’s Media Center. También es parte de la junta directiva e hizo un donativo de un millón de dólares a Donor Direct Action, un grupo que apoya las organizaciones de mujeres al frente para promover la igualdad.

Su libro “What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action” (¿Qué puedo hacer?: Mi camino de la desesperación climática a la acción), publicado el año pasado, detalla su trayecto personal en Fire Drill Fridays.