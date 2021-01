Destacan alcaldes laguneros en aprobación ciudadana

En el ranking nacional de los 100 alcaldes con mayor porcentaje de aprobación ciudadana, derivado de la consulta Mitofsky más reciente, la alcaldesa morenista de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, obtuvo una puntuación alta, mayor que la del alcalde panista de la capital duranguense, Jorge Salum del Palacio, lo que la ubica como la presidenta municipal mejor posicionada con los ciudadanos en todo el estado de Durango.

En este rango de clasificación se obtiene una aprobación "sobresaliente" a quien obtiene 50% o más de aprobación; una aprobación "alta" es para quien tiene una aprobación de entre 49 y 40%; una aprobación "media" es para quien obtiene entre 39 y 30%; una aprobación "baja" es entre 29 y 20%; y "muy baja" es una aprobación menor al 20%.

La aprobación promedio es de 46.5% (la mayor aprobación promedio registrada en este ranking).

Mientras la alcaldesa de Gómez Palacio obtuvo la posición número 62 en el ranking con un 41 % de aprobación, su homólogo en la capital de Durango, Jorge Salum del Palacio, obtuvo una aprobación media, ocupando la posición 83, con una aprobación ciudadana del 35.1 %.

En el caso de Vitela, el 55 % de las personas consultadas la desaprueba mientras que el 4 % no contestó no supo responder. El 63 % de los encuestados desaprobó a Salum del Palacio y el 1.9 % no contestó o no supo responder.

En el caso de La Laguna de Coahuila, el alcalde panista de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se encuentra aún más arriba en el ranking y también es de los mejores evaluados de su partido. Zermeño obtuvo una aprobación sobresaliente obteniendo la posición número 14 en el ranking con un porcentaje de aprobación del 62.9%, sin embargo el alcalde priista de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, obtuvo la posición número 12 con una aprobación del 64.3%.

El presidente municipal de Torreón se encuentra además entre los alcaldes del PAN con mayor incremento de aprobación en los últimos meses (de septiembre del 2020 a diciembre del 2020) pues subió de 53.7% a 62.9%, es decir, un 9.2% más.

El edil también ocupa la quinta posición de alcaldes mejor evaluados del PAN mientras que el priista Manolo Jiménez ocupa la tercera posición entre los cinco alcaldes del PRI mejor evaluados.

Dentro del ranking no aparecen alcaldes de otros municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna como Homero Martínez Cabrera, presidente municipal de Lerdo; ni Horacio Piña, alcalde de Matamoros.

En el listado se observa que cinco alcaldes obtuvieron aprobación superior al 70%, el primer puesto es ocupado nuevamente por Adrián Oseguera de Ciudad Madero, Tamaulipas; seguido por César Garza Villarreal de Apodaca, Nuevo León; y en tercer lugar Roberto Sosa Pichardo de Corregidora, Querétaro. En las últimas posiciones se ubican Beatriz Hernández Cruz, de Salamanca, Guanajuato; y Andrés Artemio Caballero López de Tehuacán, Puebla.

Se especifica que los resultados no son frecuenciales simples sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculando sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas: Población por entidad, sexo, edad y escolaridad obtenidas del último censo público.