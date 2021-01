Empleados del ISSSTE malos tratos y fallas en vacunación

Personal del Hospital del ISSSTE "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón, protestó ayer para exigir que se realice una auditoría al cuerpo de gobierno sobre los recursos que obtuvo la clínica para contratar a personal de salud con el fin de atender la contingencia sanitaria contra el COVID-19.

Además, denunció una supuesta falta de transparencia en la aplicación de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, presuntas violaciones a sus derechos laborales, así como falta de insumos y protección insuficiente, que ha derivado en contagios de coronavirus entre los trabajadores de la salud.

Sobre el Plan de Vacunación, los quejososo señalaron que se ha estado privilegiando al cuerpo de gobierno conformado por directivos y administrativos, en vez de a los profesionales sanitarios que laboran en áreas prioritarias que reciben y atienden a enfermos con sospecha y confirmación de SARS-CoV-2.

"No han querido publicar las listas oficiales que están en plataforma, sabemos de buenas fuentes que ellos ya fueron vacunados, algunos de nosotros todavía ni siquiera recibimos la primera dosis. No hubo una organización de tal manera que nosotros pudiéramos darnos cuenta de quién se aplicó la primera dosis y en qué fecha les correspondía la segunda, estaban avisando por teléfono. Aquí lo importante es que se supone que por decreto presidencial, la gente administrativa, los jefes, iban a ser hasta el final", señaló Olimpia Ríos, enfermera de la Jornada acumulada nocturna en Urgencias.

Minutos después de las 7 de la mañana de ayer, el personal se plantó al exterior de la clínica con la intención de impedir el paso al director Alejandro Gómez y al resto de su equipo de trabajo, entre ellos la encargada de la subdirección médica, María Guadalupe Díaz.

Los empleados colocaron mantas en el acceso principal, con leyendas como: "Dr. Alejandro Gómez Alvarado, Dra. María Guadalupe Díaz Castañeda, no toleraremos más sus malos tratos, no toleraremos su incompetencia, no toleraremos su falta de conocimiento para resolver los problemas del hospital. Exigimos sus renuncias al puesto".

Malos tratos

Salvador Sepúlveda, delegado local de la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores, destacó que hay supuestos malos tratos, hostigamiento y represión.

Dijo que la protesta fue pacífica, sin afectar el servicio que se presta a la población y agregó que en julio del año pasado se había acordado una minuta de trabajo con el cuerpo de gobierno, que no se cumplió.

Ayer, la manifestación del personal inconforme estuvo acompañada de docentes que son derechohabientes de la clínica. Después de que los quejosos intentaron impedir el paso al director.

DENUNCIAN

Policías

Al lugar de la protesta arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Civil Coahuila (PCC) a bordo de cuatro unidades para resguardar el orden.

DATOS

Apoyo

La protesta se organizó durante la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, que se realizó sobre la avenida Allende y donde los derechohabientes apoyaron.