'LA FAMA ME MAREÓ'

A finales del año pasado Karol Sevilla se alejó de las redes sociales, y es que entró en un colapso emocional tras darse cuenta de que la fama la había mareado luego del éxito que logró la serie que protagonizó, Soy Luna.

Contrario a muchas personas, el confinamiento por la pandemia de COVID-19 la llevó a darse cuenta del rumbo que quería tomar, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Hoy puede decir que se encuentra en paz y deseosa de seguir en la industria del espectáculo.

"Cuando regresé de Argentina no sabía qué hacer. Estaba cansada de tanta gente y abrumada de tanta fama. Me sentía intocable y es que había perdido los pies del piso muy feo, y al estar encerrada me ayudó a pensar y a comprender que la fama y el dinero no lo son todo, lo importante es ser feliz y estar bien con uno mismo.

"Es malo decir esto, pero la cuarentena me vino muy bien para tomar decisiones. Supe que si quería dedicarme al entretenimiento, lo iba a hacer al cien por ciento y sin titubeos. Todo esto me ayudó a ser más yo, más transparente", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Sevilla platicó en exclusiva vía Zoom de la salida de su nuevo sencillo, Tus besos. Se trata de su incursión en el género urbano. Gracias a este material, la actriz y cantante muestra al mundo entero que ya no es la niña de Soy Luna.

"Nuevo año, nueva actitud, nueva vibra, pero sobre todo nueva música. Es un año lleno de retos en el que tenía ganas de que la gente se diera cuenta de mi crecimiento, no solo como persona, sino como artista.

"Esta rola de Tus besos refleja cómo he evolucionado. Tenía que hacer todo con mucho cuidado porque vengo de un personaje infantil; entonces había que crecer a su tiempo, poco a poco, para que con ello la gente fuera asimilando lo que iba ocurriendo conmigo y no viera de repente a una Karol ya convertida en mujer", contó.

La chica externó que Tus besos es una canción escrita por los colombianos Mango y Nabález. El videoclip se grabó en Medellín, Colombia y hasta ahora ha sobrepasado los dos millones de visualizaciones.

"Es algo que no me puedo creer. Tan solo en dos días llegamos al millón. Cuando salió el tema, los fans lograron que fuera tendencia en México y otros países como Japón. En un inicio tenía miedo porque cuando uno hace algo nuevo, se arriesga a ganar o fracasar, sin embargo, la gente me abrió los brazos y me dijo 'vamos con todo'".

Con su debut en el reguetón, Karol comentó que no desea seguir los pasos de Karol G, Anitta o Natti Natasha; tan solo quiere ser ella.

"Yo quiero ser yo, quiero que el día de mañana cuando escuche mi música diga 'esto es muy Karol'. No quiero hacer algo por dinero, por fama o por visualizaciones; lo que yo haga, lo haré de corazón. Mis canciones quiero que sean originales y quiero que las personas las hagan suyas".

Como se sabe, varias canciones de reguetón han sido tachadas de sexistas y misóginas. Karol Sevilla opinó al respecto que, al igual que muchas mujeres, ella también se ha sentido ofendida por rolas que tienen tales contenidos.

"Me parecen desagradables algunas rolas del género urbano. No estoy criticando el trabajo de nadie, pero considero que a veces sexualizan mucho a la mujer y creo que más allá de eso hay que respetar. Siento que la música se ha perdido en el tema de las letras".

En cuanto a la actuación, Sevilla dijo que viene algo "muy sorprendente", sin embargo, se guardó los detalles hasta que le permitan revelar de qué se trata.

"No puedo adelantar mucho, falta poco para que sepan y se enteren de qué va a hacer. Será un reto muy bonito y verán que es muy padre, ya falta poco, tengan paciencia", manifestó. Karol Sevilla comentó que cada que recuerda su personaje de "Luna Valente" en Soy Luna se le pone la piel chinita.

"Gracias a Disney y gracias a 'Luna' soy quien soy en este momento. Hay personas que aún me recuerdan como 'Luna' porque siguen pasando la serie. La verdad es que no es una sombra para mí el personaje, siempre diré que hice este personaje con orgullo. Soy la primera mexicana que protagonizó una serie para Disney Channel".