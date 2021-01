No se cubren consecuencias del dióxido de cloro: AMIS

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que ingerir el dióxido de cloro tiene riesgos en la salud y que se ha popularizado su consumo como un supuesto tratamiento preventivo ante el Covid-19, las aseguradoras le recuerdan a sus clientes que los efectos que pueda provocar en su organismo no están cubiertos por su póliza de seguro de gastos médicos mayores.

"El dióxido de cloro no es un medicamento, por lo que no estarás cubierto como parte de la póliza de gastos médicos mayores, ya que sólo se cubren medicamentos que cuenten con permiso vigente expedido por Cofepris y demás autoridades sanitarias. Las complicaciones y consecuencias generadas por el consumo de dióxido de cloro no serán cubiertas como parte del tratamiento de Covid-19", dice un aviso de Seguros Monterrey a sus clientes y que se ha vuelto viral en redes sociales.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) recordó a los usuarios que ante cualquier enfermedad acudan con los médicos y atiendan las recomendaciones para cuidar su salud. "Lo que recomendamos como industria y como nuestro principal interés es la salud de las personas, pero por supuesto que lo que siempre vamos a recomendar es que se acerquen a los especialistas, se acerquen a los médicos especialistas para que a partir de ahí cualquier dictaminación de algo que puedan tomar, lo que sea para hacerle frente al medicamento sea de acuerdo a lo que un médico especialista lo recomiende", dijo el vicepresidente de la AMIS, Edgar Karam.