Zidane da positivo y no estará ante Alavés

- El Real Madrid deberá hallar la solución a su reciente declive sin contar con Zinedine Zidane en la banca cuando el club visite Alavés, luego que el técnico francés diera positivo en coronavirus.

El Madrid se prepara para enfrentar a Alavés hoy después de quedar eliminado de la Copa del Rey por un equipo de tercera división que rescató la victoria en tiempo de compensación jugando con un hombre menos.

Zidane tendrá que estar en contacto con el cuerpo técnico desde casa, donde debe mantenerse aislado, respetando los protocolos sanitarios. El club anunció ayer que Zidane había dado positivo en COVID-19.

ESTÁ BIEN

El segundo entrenador del Real Madrid, David Bettoni, será quien dé las instrucciones desde la banca durante el duelo en Alavés.

"Estoy triste porque Zidane no va a estar con nosotros. Hablé esta mañana con él y se encuentra muy bien. Está bien de ánimo. No va a estar físicamente con nosotros, pero va a estar apoyándonos", señaló Bettoni. "Yo estoy para ayudarle. No estará con nosotros físicamente pero sí durante el partido para apoyar a todos y dar su energía".

El Madrid tampoco contará con los defensores Sergio Ramos y Dani Carvajal y el mediocampista Federico Valverde, todos descartados por lesiones, para el encuentro que viene después de su peor derrota en una temporada de altibajos en la que ha vencido al Barcelona y al líder de la Liga, Atlético de Madrid, al tiempo que muestra un bajo nivel de juego frente a clubes con mucho menos talento.

El miércoles, el Madrid se convirtió en el más reciente club de elite en caer víctima de un rival de divisiones inferiores en los 16vos de final de la Copa del Rey, cuando los pupilos de Zidane perdieron 2-1 en tiempo de reposición ante un Alcoyano con 10 jugadores.

La derrota se dio después de que Zidane había exhortado a sus jugadores a tomar el compromiso en serio. Su pésimo desempeño de antemano les había costado la oportunidad de defender su título de la Supercopa de España y varios puntos en la Liga española.

Madrid sacó empates de 1-1 ante Elche y de 0-0 frente al Osasuna en sus últimos dos partidos fuera de casa en la Liga. La igualada en Osasuna precedió un descalabro de 2-1 contra el Athletic de Bilbao en las semifinales de la Supercopa.

"En el Real Madrid una derrota genera muchas críticas, pero tenemos bastante experiencia para saber que tenemos una oportunidad ante el Alavés para demostrar a todo el mundo que estamos unidos", agregó Bettoni.

MÁS DUELOS

En otros duelos de la jornada, el Atlético recibe al Valencia el domingo buscando incrementar su ventaja en la cima de la Liga después de que el uruguayo Luis Suárez completara un doblete con un penal a los 89 minutos para asegurar un triunfo de 2-1 ante el local Eibar el jueves.

Levante y Valladolid empataron ayer a dos tantos en el inicio de la jornada.

También el domingo, el tercer lugar Barcelona visita al Elche sin el argentino Lionel Messi, que cumplirá su segundo y último partido de suspensión después de la expulsión por golpear a un rival en una derrota de 3-2 frente a Bilbao en la final de la Supercopa de España.

48 AÑOS de edad tiene Zinedine Zidane, quien estará en contacto con su cuerpo técnico desde su domicilio.