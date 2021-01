Calibre 50 lanza disco recopilatorio

Calibre 50 inició 2021 celebrando el récord que rompió el año pasado, logrando que 17 de sus canciones se apoderaron del primer lugar dentro del listado Regional Mexicano de la Revista Billboard.

Las número 1 de Calibre 50, recopila estos 17 éxitos donde el cantautor del momento, vocalista, acordeonista y autor de más del 90 por ciento del repertorio musical de la agrupación, Edén Muñoz, logró en el 2020, convertirse en el compositor con más números uno dentro de esta misma lista.

Después de iniciar su carrera hace 10 años, Calibre 50 es ahora considerado como una de las agrupaciones más importantes de su tiempo, siendo "La potencia sinaloense fuera de serie" el apodo que la agrupación se ha ganado a pulso desde entonces.

A pesar de la pandemia mundial, 2020 fue un gran año para la agrupación ya que lideraron el listado de Billboard Regional Mexicano y ganaron un Premio Billboard Latino en la categoría Hot Latin Song Artist of the Year duo or Group. También se llevaron a casa dos Premio Lo Nuestro por Canción Norteña del Año Regional Mexicana y Grupo o Dúo del Año Regional Mexicano, y por si esto fuera poco, fueron nominados a un Latin Grammy por el tercer año consecutivo.

El próximo 5 de febrero Calibre 50 sorprenderá a sus fans con un disco escrito desde el fondo del corazón de Edén Muñoz y realizado musicalmente por este cuarteto sinaloense donde pusieron alma, vida y sentimiento para lograr su octava producción. En este álbum, sus seguidores van a poder escuchar historias que hablan de amor, desamor, corridos, cumbias y muchas vivencias.