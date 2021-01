Detenidas, 17 unidades nuevas del Metrobús

Integrantes de la empresa Corredor Tepalcates-Tacubaya (CTTSA) que presta servicio en la Línea 2 del Metrobús denunciaron que, a pesar de que cuentan con 17 autobuses nuevos, ni la Secretaría de Movilidad ni el Sistema Metrobús han solicitado su apoyo para atender a los usuarios de las tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que fueron suspendidas por el incendio registrado el pasado 9 de enero.

Martín Ortiz Tejeda, presidente de CTTSA, consideró que esta decisión la han tomado Roberto Capuano y Andrés Lajous para no pagar más kilometraje a su empresa y prefieren hacer uso del Mexibús del Estado de México, e incluso optar por los Turibuses.

El directivo dio a conocer que actualmente, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, tiene parados en el Patio Oriente al menos 17 autobuses articulados nuevos y otros de la flotilla, por lo que se está perdiendo una gran cantidad de dinero que debería servir para pagar su financiamiento.

"Teníamos 38 unidades y el pasado 5 de enero nos entregaron 17 más nuevas de la marca Volvo modelo 2021, para ponerlas en circulación en la Línea 2, pero debido al semáforo rojo no ha habido kilometraje, las unidades están aquí paradas", expuso Ortiz Tejeda.

"Pero, ahorita que el Metro de la Ciudad de México en las líneas 1, 2 y 3 no está funcionando, a todas las empresas se les preguntó si tenían unidades disponibles para apoyar a la movilidad de la Ciudad y al Metro y me sorprendió que no nos llamaron y solamente nos agregaron dos corridas más en la Línea 2", añadió el representante de CTTSA.

EN DESACUERDO CON TURIBÚS

Reiteró su molestia, debido a que entró a apoyar la empresa camionera de transporte foráneo con sus autobuses dedicados a los recorridos de turismo en la capital, unidades que no son factibles por el tipo de autobuses.

"La capacidad de los Metrobuses es de 180 pasajeros contra la escasa capacidad de los Turibuses. Esto también propicia un riesgo para los pasajeros porque son autobuses con menores espacios y, por ende, mayor concentración de la gente que puede incrementar el número de los contagios dentro de ellas", añadió Ortiz Tejeda.

Llamó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a permitirles apoyar en la movilidad de la gente afectada en las líneas 1, 2 y 3 del Metro y de esa forma obtener también beneficios para la economía de su empresa, pues se ha visto afectada en los últimos meses.