Famosos le cantan a Joe Biden

Poderosas y valientes, así se presentaron Jennifer Lopez, con un conjunto níveo de Chanel compuesto de pantalones, camisa y abrigo largo, y Lady Gaga, con un voluminoso diseño de Schiaparelli Haute Couture adornado con una fabulosa paloma dorada, símbolo de la paz, ambas deslumbrantes.

Con un impecable estilismo, Jennifer Lopez sorprendió en Washington durante la toma de posesión del presidente de EUA, Joe Biden, tanto por su mensaje en español como por el conjunto escogido.

Vestía una camisa gótica y pantalón de pata ancha de lentejuelas con larguísimo abrigo a juego, una imagen angelical para un día histórico. La artista completaba el estilismo con una tirante coleta con extensiones y pendientes y pulseras de perlas, firmadas por la mítica casa francesa.

La cantante de origen puertorriqueño, que por primera vez ha incluido el español en esta ceremonia, ha estado acompañada de su pareja y exjugador de beisbol, Álex Rodríguez, de ascendencia dominicana.

Lopez interpretó This Land Is Your Land, compuesta por Woody Guthrie y convertida en un himno nacional y antifascista en la ceremonia de investidura de Joe Biden, así como el clásico America the Beautiful, una de las canciones patrióticas por excelencia en Estados Unidos.

Lady Gaga, que interpretó el himno nacional durante la investidura, lució un espectacular diseño de Maison Schiaparelli, creado por Daniel Roseberry.

La cantante llevaba una chaqueta entallada de cachemir azul marino con un broche dorado de la paloma de la paz y una falda de seda roja. Ha completado el conjunto con guantes negros y el cabello recogido con dos trenzas a modo de diadema.

El director creativo de la marca, Daniel Roseberry, declaró en un comunicado: "Como estadounidense que vive en París, este conjunto es una carta de amor al país que extraño tanto y a una artista cuyo arte he admirado durante tanto tiempo".

Garth Brooks también formó parte del evento. Cantó Amazing Grace.

Otros grandes artistas fueron parte de Celebrating America, un especial de 90 minutos presentado anoche por Tom Hanks que se transmitió por múltiples cadenas televisivas y que sustituirá este año los tradicionales bailes oficiales.

El comité inaugural se aseguró de mezclar esta lista de famosos con estadounidenses ordinarios e historias inspiradoras.

Se presentaron homenajes a un conductor del servicio de correo UPS, a una profesora de kindergarten y a Sandra Lindsay, la primera neoyorquina que recibió la vacuna contra el COVID-19 fuera de pruebas clínicas.

Los eventos se vieron a través de ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC y PBS, así como en los canales de la comisión en redes sociales y servicios de streaming asociados.

También hubo un desfile apodado Parade Across America la tarde del miércoles, presentado por el actor Tony Goldwyn con apariciones de Jon Stewart, Earth Wind & Fire y los New Radicals, entre muchos otros.

La historia de famosos actuando en las juramentaciones presidenciales se remonta a la tercera investidura de Franklin D. Roosevelt en 1941, cuando una gala en la víspera incluyó actuaciones de Irving Berlin, Mickey Rooney y Charlie Chaplin, dice Lina Mann, de la Asociación Histórica de la Casa Blanca. "Chaplin interpretó su monólogo de El gran dictador', apuntó Mann.

El componente de las celebridades solo se incrementó con el tiempo, y una de las investiduras más estelares fue la de John F. Kennedy en 1961. La celebración, presentada por Frank Sinatra, atrajo a Harry Belafonte, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Gene Kelly, Ethel Merman, Laurence Olivier, Sidney Poitier y otros.

En la primera ceremonia de juramentación de Barack Obama en 2009, Aretha Franklin cantó My Country, Tis of Thee y Beyonce serenó al nuevo presidente y su esposa Michelle con su interpretación de At Last en el baile inaugural.