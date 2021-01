Da de qué hablar gracias a su trabajo

José Manuel Rincón es un actor mexicano que poco a poco está dando de qué hablar gracias a su talento.

Su proyecto más reciente es Monarca, serie donde da vida a "Gonzalo Carranza", desde la primera temporada.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Rincón dijo sentirse orgulloso de formar parte de un proyecto que ha resultado ser muy exitoso.

"Estoy muy contento y agradecido con el resultado que ha tenido el reciente estreno de la segunda entrega de Monarca, a la gente le ha gustado mucho y ahí seguimos en el top ten de lo más visto en México", comentó.

Sobre su personaje, que también integró la primera temporada, externó que se trata de un chef que vive en una eterna enemistad con su padre.

"En esta segunda entrega vamos a conocer las razones de ese conflicto, sin embargo, también se va a rodear de momentos felices".

José Manuel dijo que Monarca se enfrentó al reto de tratar de igualar o superar el éxito de su primera temporada, y todo indica que lo ha logrado.

"La primera entrega puso la vara muy alta por toda la trascendencia que logró y considero que vamos bien con esta segunda porque la historia es muy buena y seguimos teniendo el nivel de calidad".

Por otro lado, el joven actor comentó que estudió en el CEA de Televisa y luego de graduarse se integró a varias novelas.

"Estuve en Caer en tentación y en Ringo. Considero que he tenido la suerte de contar historias interesantes. Ahí voy, poco a poco, abriéndome camino".

Rincón comentó que nació en Navojoa, Sonora, y tiempo después se fue a vivir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

"Soy un poco de ambas ciudades. Mi familia y costumbres son sonorenses, pero Guadalajara es donde crecí y la conozco muy bien".

Sobre sus inquietudes artísticas, José Manuel informó que fue el cine el que le sembró una semilla que con el tiempo germinaría.

"Mi hermano me llevaba mucho al cine y él era muy exigente a la hora de ver películas, no crean que llegábamos al cine a ver qué hay. Él me explicaba las películas y eso me generó el interés por la actuación".

Sobre sus planes, el artista dijo que tiene otro proyecto, sin embargo, debido a la pandemia "se está tambaleando y no sé qué pasará; si se concreta, ya les estaré avisando en mis redes sociales".