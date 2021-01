SAT, sin citas, ni servicio en línea en Coahuila

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) colapsó por falta de capacidad de atención a los contribuyentes del Estado, que se quedaron imposibilitados para realizar los trámites que requieren. Adultos mayores que necesitan su firma electrónica para obtener alguna pensión o beneficio por ser de tercera edad, empresarios que acudieron a renovar su firma para expedir facturas de sus negocios y emprendedores que necesitan darse de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poner a funcionar sus empresas de nueva creación no fueron atendidos.

Daniela Aguayo, empresaria en el ramo de productos químicos para industrias, explicó que se le venció su firma electrónica y acudió a renovarla en la oficina local de Monclova desde diciembre, pero no ha podido resolver su problema.

La dependencia federal cerró primero por vacaciones y ahora por la contingencia sanitaria; supuestamente abriría el cuatro de enero, pero no abrieron, le informaron que sería el día 11, pero tampoco; "pusieron un cartel en el que decía que hasta hoy (18 de enero) y ahora dicen que no pueden atender y no saben cuándo", sostuvo la empresaria.

Las oficinas del SAT de Monclova, Piedras Negras y Saltillo están saturadas, afirmó Daniela Aguayo. Dijo que algunos monclovenses lograron tramitar cita, pero en otras ciudades antes de que se colapsara el sistema.

Agregó que en la página de Internet no se pueden obtener citas en las oficinas locales de los municipios, y tampoco se pueden hacer trámites.

Explicó que en teoría en el sitio web se debería poder obtener el RFC o la renovación de la firma digital, "pero se detiene la página y no te deja avanzar".

Dijo que la situación es crítica porque no puede vender a sus clientes porque no puede facturar, señaló que está en riesgo de perder ventas y hasta su clientela, que buscará otro proveedor.