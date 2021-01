Desconoce la Secretaría de salud el número de vacunas para Durango

Autoridades de la Secretaría de Salud en Durango, desconocen el número de vacunas contra el COVID-19 que llegará en una segunda entrega.

Sin embargo, anunciaron que se atenderá al resto del personal de salud que atiende a pacientes positivos al SARS-CoV-2.

El titular de la citada dependencia, Sergio González Romero, reconoció que no cuenta con la información y no dio un estimado, a fin de no mal informar a la ciudadanía.

Por su parte, el gobernandor del estado, José Rosas Aispuro Torres, anunció que en una segunda entrega se realizará este martes, para arrancar con la vacunación hasta el miércoles.

Dijo que una vez que se atienda a todo el personal de salud, se vacunarán a las personas que presentan alguna comorbilidad y después a los adultos mayores.

PLAN. Se ha atendido al personal que se encuentra en la primera línea de batalla.