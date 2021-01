Piden destitución de Gertz Manero

Decenas de organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas pidieron que Alejandro Gertz Manero, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sea removido de su cargo luego de que cerró la investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien se le acusó en Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con el narcotráfico.

En un pronunciamiento conjunto, la sociedad civil acusó que el fiscal Gertz Manero no defendió la autonomía de su institución, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue quien informó en todo momento sobre el proceso de extradición del general Cienfuegos y también dio a conocer el expediente que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) había armado en contra del exfuncionario.

Pero no sólo eso, las ONGs también criticaron que la FGR tenía la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el extitular del Ejército, buscando testimonios de posibles víctimas o pruebas de actos de corrupción en las Fuerzas Armadas, pero no hay evidencia de que esto se haya realizado. "La actuación de la FGR frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, deja en claro que en México los militares son intocables. Se pone de manifiesto, además, que el fiscal no está defendiendo su autonomía", señalaron los firmantes del pronunciamiento.

"El cierre de las investigaciones del caso del General Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos. Se cierran las posibilidades de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho de acceso a la justicia para las víctimas".