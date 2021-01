Llaman a no comprar supuesta vacuna

Todavía no se aplican en México vacunas COVID para el público en general en hospitales y farmacias, advirtió el alcalde Jesús Alfredo Paredes López.

El mandatario de Monclova pidió a la población no dejarse engañar con ofrecimientos del inmunológico para la sociedad civil en lugares públicos.

Agregó que tampoco están aún disponibles las dosis para los adultos mayores, aunque ha sostenido platicas con las autoridades sanitarias para establecer o logística de la aplicación a este grupo social vulnerable. En estos momentos la estrategia sigue enfocada al personal trabajador de la salud.

Afirmó que ni en Estados Unidos están aplicando el biológico a la población civil en centros comerciales, farmacias u hospitales.

"Las (vacunas) que están aplicándose ahorita son para el personal médico" el alcalde monclovense.

Sobre la venta del producto a través del sector privado para la sociedad civil "no es creíble, no es real. No caigan en esas malas informaciones" abundó.