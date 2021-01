Avilés Hurtado dice que fichar por Rayados y no con América es la mejor decisión que ha tomado

El delantero colombiano Avilés Hurtado manifestó este miércoles que haber fichado por los Rayados del Monterrey y no por las Águilas del América fue "la mejor decisión" que pudo haber tomado.

"Fichar por Rayados y no por el América fue la mejor decisión que pude tomar. Me siento agradecido por la oportunidad que me dio el club, me toca devolverles esa confianza", dijo en rueda de prensa.

Hurtado, nacido hace 33 años en Timbiquío, llegó al Monterrey en el torneo Apertura 2017 procedente de los Xolos de Tijuana, equipo en el que destacó por sus goles. En ese entonces, además de los Rayados, el América pretendió ficharle.

Desde entonces, se proclamó una vez máximo goleador, fue campeón de una Liga de Campeones de la Concacaf y de dos copas.

El exjugador del Pachuca y los Jaguares de Chiapas, elogió el proyecto deportivo del club y la conducción por entonces del entrenador argentino Antonio 'el Turco' Mohamed, quien ha cedido su lugar en esta temporada al mexicano Javier Aguirre.

"El proyecto de Rayados me convenció, el factor principal fue que 'el Turco' estuviera acá como entrenador. Estoy contento de estar aquí para hacer historia", manifestó el exjugador del América de Cali y el Atlético Nacional.

El Monterrey recibirá este sábado al América, equipo al que derrotó en la final del torneo Apertura 2019 y le significó su quinto título de Liga.

El partido con el América se producirá en la segunda jornada del torneo Clausura, en el que los Rayados debutaron con una victoria a domicilio por 0-2 sobre el Atlas.

"América es un rival complicado y así lo tomaremos. Estamos conscientes de que debemos mejorar. El partido pasado no lo hicimos como queríamos, pero lo importante fue empezar ganando y tomar confianza", añadió Hurtado.

El colombiano expresó que no toma el Clausura como una revancha del Apertura 2020, en el que por lesiones disputó sólo 7 partidos en los que marcó dos goles.

Hurtado ha regresado a las canchas tras una larga para por la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

"Fue difícil el torneo anterior por las lesiones, tuve mucho tiempo sin actividad. Eso me jugó en contra y no pude aportar mucho al equipo. Hoy es un nuevo día, hay que prepararse de la mejor forma, en eso trabajo", dijo.

Con 'el Vasco' Aguirre en el banquillo, ahora el desafío del colombiano Hurtado es demostrarle que puede aportar al equipo.

"'El Vasco' decidirá si estoy o no entre los elegidos", finalizó.