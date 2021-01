Chopra enfrenta a la ley

La actriz Hollywoodense y ex Miss Mundo originaria de India, Priyanka Chopra, que se encuentra filmando en el Reino Unido su próxima película Text For You, fue sorprendida aparentemente desobedeciendo las reglas de encierro por COVID-19 impuestas en dicho país, después de visitar un salón de belleza en Londres.

El Reino Unido se encuentra bajo un bloqueo total, posiblemente hasta mediados de febrero, para frenar los casos en aumento en medio de las crecientes preocupaciones en torno a una nueva variante más infecciosa del virus. Las regulaciones establecen que los "servicios de cuidado personal", incluidos los salones y spas, deben cerrar. Priyanka fue fotografiada entrando a nun salón.