Fallece el actor Antonio 'El ratón' Valdés

El actor y comediante Antonio "El ratón" Valdés, falleció en su hogar mientras dormía, tenía 92 años, según relató Iván Valdés.

El nieto de Manuel "El loco" Valdés se enteró de la noticia por uno de sus familiares pues explica que él se encuentra en Tijuana, Baja California.

La partida de Antonio sucedió apenas unos días después de que celebrara su cumpleaños número 92 y de acuerdo con Iván no había algún signo de que estuviera mal de salud.

"Nos agarró de sorpresa porque era un roble el señor, de hecho la broma que siempre le hacíamos era 'niño, salte de ese cuerpo' y fue algo que no nos esperábamos para nada", señaló Iván. "Yo no me lo explico, igual y los más cercanos tenían señales previas de algo pero que yo sepa nada porque me dijeron que anoche se fue a dormir y que ya no despertó. Habían celebrado su cumpleaños (el 4 de enero), la Navidad se la pasó bien, lo normal. Gracias a Dios fue de esas muertes maravillosas, ojalá nos toque a todos morir mientras durmamos porque es la mejor forma de irse así".

"El ratón" Valdés fue hermano de Germán, Manuel y Ramón, figuras destacadas dentro del medio del entretenimiento mexicano y participó en montajes como Don Juan Tenorio y Puro loco y programas de televisión como A la mexicana. En cine actuó en películas como California dancing club.