Buscan eficientizar distribución del agua

Según el estudio más reciente del que dispone el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) se "pierden" alrededor de 788 litros de agua por segundo, es decir, un 45% del agua que se extrae de los pozos de abastecimiento en Gómez Palacio no se factura porque se pierde a través de las tuberías viejas o en tomas clandestinas. Por estas razones, en este 2021 la prioridad del organismo será la recuperación del agua, es decir, la eficiencia de la distribución. Además se contempla echar a andar los tanques de almacenamiento que faltan, según declaró el director operativo del organismo, Jesús Benítez Félix. Con ello también se busca preparar al organismo para la llegada del acueducto regional, que es una de las metas que Gómez Palacio tiene por cumplir.

En 2020 se extrajeron 1,750 litros por segundo en la zona urbana de los 34 pozos y 300 litros por segunda en la zona rural. Este año el Sideapa buscará utilizar mecanismos de eficientización del agua para reducir la cantidad de extracción en al menos un 20 % debido a que más agua llegaría a los hogares.

TOMAS CLANDESTINAS

Al cierre del 2019 (el estudio más reciente) el agua no contabilizada fue del 45%, es decir, solo se está facturando por parte del Sideapa el 55% del agua que se extrae porque el resto, o se pierde en el trayecto por la antigüedad de la infraestructura (tubería vieja) del organismo o se distribuye a través de tomas clandestinas a usuarios que no forman parte del padrón, es decir, se roban el servicio.

"Hemos identificado algunas tomas de carácter comercial e industrial que no estaban registradas en el sistema por lo que unas fueron canceladas y otras fueron regularizadas y sancionadas. Debemos de tener más o menos un 20% de usos no autorizados, es decir, 20% del agua que inyectamos a la red puede estar en tomas que no están contratadas", dijo el director operativo.

Benítez indicó que este es un trabajo muy meticuloso que se está trabajando desde finales del año pasado mediante una actualización del censo y a la par en diciembre se contrató la actualización de sistema comercial, que es un sistema de información geográfico donde se puede localizar al usuario y las rutas de lectura serán identificadas mediante GPS. Hasta ahora se han ubicado alrededor de 200 tomas importantes clandestinas que ya se han regularizado.

Para el mes de marzo se busca echar andar el nuevo sistema comercial y actualizar así el padrón.

El director operativo del organismo señaló que existe confianza en lograr en el tercer año de la actual administración el estándar de eficiencia que pide la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en cuanto a la conducción de líquido que es obtener un 70% de eficiencia global en lugar del 55% que hoy se tiene.

Dijo que debido a que Gómez Palacio ha sido cumplido en el pago de sus derechos de agua con la Conagua, se le da el beneficio de poder tener acceso a ciertos programas. Uno de ellos es justamente el que apoya al Sideapa para realizar el nuevo padrón de usuarios y también otro sería el de micromedidores que son parte de una tecnología que se maneja en varios estados de la República.